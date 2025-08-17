Колишній британський прем'єр-міністр розповів, що йому огидно було спостерігати за тим, що відбувається на Алясці. Однак це, за його словами, було "виправдано".

Це був найнудотніший епізод у всій ганебній історії міжнародної дипломатії, вважає колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, кажучи про саміт, що відбувся на Алясці.

"Нудно було бачити, як Путіна приймають на американській землі. Нудотно було бачити, як його зустрічали оплесками на червоній доріжці. Нудотно було дивитися на його зморщену посмішку в стилі Голлума, коли він став одним із небагатьох світових лідерів, кого запросили покататися на задньому сидінні президентського лімузина", - підкреслив політик у своєму матеріалі для The Daily Mail.

Також Джонсон додав, що йому було складно слухати, як кремлівський диктатор намагається одночасно і лестити, і тонко принизити Дональда Трампа. Українці не єдині в цьому. Зокрема, експрем'єр запропонував уявити, як за цим було спостерігати українським військовим, які перебувають в окопах під Покровськом. Особливо, коли американський президент називав Путіна "босом".

"Це був огидний момент, тому що Путін - військовий злочинець, чиї нескінченні брехня, лицемірство й агресія абсолютно порівнянні з Гітлером", - додав він і наголосив, що винятково на руках бункерного діда кров кожного загиблого українця й росіянина.

"І все ж, як і багато найогидніших епізодів дипломатії в історії, ця зустріч була одночасно і виправданою, і навіть необхідною", - заявив Джонсон. Трамп, за його словами, вчинив правильно. По-перше, за цією зустріччю українці спостерігали з надією, раптом американський лідер зміг би знайти рішення, яке поклало б край війні. По-друге, Трамп віч-на-віч зіткнувся з реальністю.

Раніше УНІАН повідомляв, що ставлення британців до України змінилося і це засмучує колишнього прем'єр-міністра. "Британія продовжує відігравати дуже важливу роль у цьому питанні. Але якщо ви поговорите з деякими моїми українськими друзями, вони скажуть, що, можливо, ми не зовсім на тій лідерській, ідейній ролі, в якій були раніше", - сказав Джонсон.

Крім того, ще наприкінці квітня, експрем'єр-міністр Великої Британії жорстко "пройшовся" по мирному плану Трампа, який, зокрема, передбачав визнання США контролю Росії над низкою українських окупованих територій.

