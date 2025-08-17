У матеріалі NPR йшлося про те, що в бізнес-центрі одного з готелів на Алясці знайшли документи з маркуванням Держдепартаменту США.

У Білому домі відреагували на публікацію NPR про знахідку потенційно конфіденційних документів, що містять подробиці зустрічі між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці. Цю інформацію назвали "смішною", пише The Hill.

Зазначається, що заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі розкритикувала публікацію NPR. Вона заявила, що жодних порушень безпеки до саміту Трампа і Путіна з американського боку допущено не було.

"Смішно, що NPR публікує багатосторінкове меню обіду і називає це "порушенням безпеки". Саме через такий тип самопроголошеної "журналістської роботи" ніхто не сприймає їх всерйоз, і завдяки президенту Трампу вони більше не фінансуються платниками податків", - сказала Келлі журналістам.

Нагадаємо, що в матеріалі NPR йшлося про те, що на Алясці, де відбулася зустріч між Трампом і Путіним, у бізнес-центрі одного з готелів уранці 15 серпня знайшли документи з маркуванням Державного департаменту США. За словами журналістів, знайдені файли розкрили раніше невідомі і потенційно конфіденційні деталі про зустріч лідерів.

За даними NPR, загалом було виявлено вісім сторінок. Журналісти припустили, що вони могли бути випадково залишені в готелі співробітниками американської адміністрації. Ці документи містили точні місця і час проведення саміту, а також номери телефонів співробітників американського уряду.

Трамп підтримав вимогу Путіна про контроль над усім Донбасом

Раніше європейський дипломат у коментарі Fox News повідомив, що президент США Дональд Трамп підтримує пропозицію російського диктатора Володимира Путіна про те, щоб Росія взяла під контроль Донбас, а лінії фронту в інших регіонах було заморожено в рамках мирної угоди з Україною.

За його словами, Трамп уже заявив у розмові з європейськими союзниками, що Путін хоче отримати контроль над Луганською та Донецькою областями. Також президент США запевнив, що російський диктатор відкритий до заморожування лінії фронту в Запорізькій і Херсонській областях.

