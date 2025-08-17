За словами президента України, Росія за багато років не змогла домогтися успіху на Донбасі.

Україні необхідні реальні переговори, які могли б початися там, де проходить лінія фронту на поточний момент, заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, це також підтримують європейці.

"Росія досі не досягла успіху в Донецькій області, Путіну не вдалося захопити її протягом 12 років. А Конституція України унеможливлює відмову від території або торгівлю землею", - заявив глава держави в Telegram.

Також Зеленський додав, що, оскільки "територіальне питання" має величезне значення, його необхідно обговорювати тільки лідерам Росії та України - під час тристоронньої зустрічі США-Україна-Росія.

Однак він також підкреслив, що з боку відсутні будь-які сигнали про те, що така зустріч взагалі може відбутися.

"Якщо Росія відмовиться, то повинні послідувати нові санкції", - підсумував Зеленський.

Раніше УНІАН повідомляв, що Зеленський хоче пояснень про те, про що домовилися Трамп і Путін. "Київ не розуміє, чому Трамп раптово відмовився від вимоги про припинення вогню перед переговорами", - пише The New York Times.

Крім того, президент України також озвучив, як має діяти американський лідер у разі, якщо Росія противитиметься тристоронній зустрічі Україна-США-Росія.

