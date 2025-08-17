Спочатку планувалося, що Зеленський говоритиме з Трампом одразу за підтримки європейських партнерів.

Завтрашня зустріч у Білому домі на першому етапі передбачатиме присутність лише президентів України та США, а європейські лідери приєднаються до неї вже потім. Про це пише німецьке видання Bild з посиланням на свої джерела.

"Президент США Дональд Трамп вирішив провести зустріч віч-на-віч із Володимиром Зеленським, хоча українського лідера до Вашингтона супроводжують канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та інші європейські політики. Лише після переговорів тет-а-тет між президентом України та США до них приєднаються представники ЄС і НАТО", - пише видання.

За даними Bild, окрім Мерца і фон дер Ляєн, у складі делегації також будуть президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб і генсек НАТО Марк Рютте. Планують спільну робочу вечерю та обговорення в розширеному складі.

Відео дня

Дипломатія Трампа: останні новини

Як писав УНІАН, після того, як практично всі західні ЗМІ гостро розкритикували дипломатичні "успіхи" Трампа на його зустрічі з Путіним, американський президент вибухнув серією гнівних постів у соцмережі, звинувативши пресу в тому, що його постійно обмовляють і критикують просто так.

При цьому навіть лояльні Трампу видання, такі як Fox News, стверджують, що президент США за підсумками саміту на Алясці підтримав вимоги агресора, висунуті жертві агресії.

Вас також можуть зацікавити новини: