Завтрашня зустріч у Білому домі на першому етапі передбачатиме присутність лише президентів України та США, а європейські лідери приєднаються до неї вже потім. Про це пише німецьке видання Bild з посиланням на свої джерела.
"Президент США Дональд Трамп вирішив провести зустріч віч-на-віч із Володимиром Зеленським, хоча українського лідера до Вашингтона супроводжують канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та інші європейські політики. Лише після переговорів тет-а-тет між президентом України та США до них приєднаються представники ЄС і НАТО", - пише видання.
За даними Bild, окрім Мерца і фон дер Ляєн, у складі делегації також будуть президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб і генсек НАТО Марк Рютте. Планують спільну робочу вечерю та обговорення в розширеному складі.
Дипломатія Трампа: останні новини
Як писав УНІАН, після того, як практично всі західні ЗМІ гостро розкритикували дипломатичні "успіхи" Трампа на його зустрічі з Путіним, американський президент вибухнув серією гнівних постів у соцмережі, звинувативши пресу в тому, що його постійно обмовляють і критикують просто так.
При цьому навіть лояльні Трампу видання, такі як Fox News, стверджують, що президент США за підсумками саміту на Алясці підтримав вимоги агресора, висунуті жертві агресії.