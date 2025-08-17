Також фон дер Ляєн сьогодні прийме Зеленського в Брюсселі.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 18 серпня вирушить на зустріч із президентом США Дональдом Трампом до Вашингтона разом із президентом України Володимиром Зеленським та лідерами Європи. Про це вона повідомила на своїй сторінці в соцмережі X.

"На прохання президента Зеленського я приєднаюся до завтрашньої зустрічі з президентом Трампом та іншими європейськими лідерами в Білому домі", - написала фон дер Ляєн.

Також глава Єврокомісії розповіла, що сьогодні, 17 серпня, вона прийме Зеленського в Брюсселі. Разом вони візьмуть участь у відеоконференції "Коаліції охочих".

Як пише Sky News, до Вашингтона на зустріч з Трампом також прибудуть канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні. Крім того, свій візит підтвердили президент Франції Еммануель Макрон і президент Фінляндії Александр Стубб.

У Bloomberg з посиланням на джерела повідомили, що на зустріч прибуде і генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Як пише Bild, найімовірніше, до Вашингтона вирушить і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Трамп запросив європейських лідерів на зустріч із Зеленським

Раніше президент Дональд Трамп запросив європейських лідерів на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі. Як повідомив речник Білого дому ABC News, зустріч відбудеться в понеділок, 18 серпня.

Нагадаємо, що вчора, 16 серпня, Зеленський повідомив, що він готується до зустрічі з Трампом. Він розповів, що провів "тривалу і змістовну" розмову з президентом США після зустрічі Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

