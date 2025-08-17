Французький президент нагадав, хто насправді робить усе можливе для продовження війни.

Під час завтрашньої зустрічі у Білому домі європейські лідери, серед яких буде Володимир Зеленський, розпитають президента США про гарантії безпеки для України, які він начебто підтримує. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон у коментарі журналістам.

Він зауважив, що Росія пропонує мир, який насправді є капітуляцією України.

"Путін не хоче миру", - наголосив Макрон і додав, що для укладання довгострокового миру Україні потрібна сильна армія.

Коментуючи питання територіальних поступок, на яких наполягає Росія, французький лідер підкреслив, що тільки українська влада має право обговорювати територіальне питання на переговорах.

"Ситуація перед завтрашніми переговорами у Вашингтоні є вкрай серйозною, не тільки для України, а й для Європи", - додав Макрон.

Зустріч у Вашингтоні: останні новни

Як писав УНІАН, на завтра у Білому домі запланована зустріч за участі Дональда Трампа, Володимира Зеленського та низки європейських лідерів. За даними ЗМІ, Київ та Європа досі до кінця не розуміють, про що ж таки домовилися лідери США та РФ під час тригодинної розмови на Алясці. Тож Трамп має їм усе пояснити особисто.

Спочатку планувалося, що Зеленський з рештою європейців влаштують Трампу груповий допит. Але тепер з'явилася інформація, що Білий дім хоче уникнути такого сценарію, і європейців змусять посидіти під дверима, доки Зеленський і Трамп не обміняються думками тет-а-тет.

