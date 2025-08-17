За словами вчених, об'єкт рухається непередбачувано.

Таємничий об'єкт, що мчить до Землі на запаморочливій швидкості, викликав побоювання, адже потенційно це можуть бути інопланетяни. Учені попереджають, що дивне небесне тіло, яке астрономи назвали 3I/ATLAS, може виявитися позаземним кораблем, що готується запустити зонди на нашу планету, пише The Sun.

За оцінками, діаметр цього тіла перевищує 19 кілометрів, а траєкторія польоту через Сонячну систему приведе його на відстань близько 270 мільйонів кілометрів від Землі 19 грудня. Тріо вчених із Гарвардського університету на чолі з астрофізиком Аві Лебом опублікували роботу, де розмірковують про те, чи не є об'єкт "ворожою" позаземною технологією.

Колишній співробітник Міністерства оборони Великої Британії і дослідник НЛО Нік Поуп заявив: "Не виходить за рамки наукової фантастики припустити, що 3I/ATLAS може бути якимось інопланетним кораблем. Це незвичайний розмір, незвичайне прискорення, незвичайний курс і незвичайна поведінка - все це разом дуже схоже на місію з картування або розвідки. Звісно, це може виявитися просто кометою або астероїдом - хоча й міжзоряним, а отже, цікавим і вкрай рідкісним. Хороша новина в тому, що цю гіпотезу можна перевірити. Час іде. Ми скоро дізнаємося, чи маємо справу з першим контактом... чи просто з величезним каменем"

Шість ключових гіпотез, запропонованих експертами Гарварду

1. Занадто великий, щоб бути астероїдом. Людство знає, що астероїди бувають різних розмірів, але цей значно перевищує середній.

2. Незвичайне прискорення. Європейське космічне агентство і телескоп "Хаббл" підрахували, що об'єкт рухається зі швидкістю близько 210 000 км/год. NASA зазначає, що за такої швидкості - це найшвидший "гість" Сонячної системи.

3. виявили занадто пізно. Це пояснюється тим, що він увійшов з боку центру галактики, де багато зірок, світла і перешкод. Якби інопланетяни хотіли потай відправити зонд у нашу систему, це була б ідеальна траєкторія, вважають експерти.

4. Курс цього космічного тіла важко перехопити. У ключові моменти, коли воно могло б зробити технологічний, "неприродний" маневр, об'єкт виявляється прихований Сонцем.

5. Проходить близько до Венери, Марса і Юпітера. Це виглядає як розвідувальна місія. Імовірність того, що такий збіг відбудеться природним чином, вкрай мала - близько 0,005%.

6. Ми його не побачимо. При максимальному зближенні Сонце опиниться між Землею та Атласом, тому ми його не побачимо. І знову - якби хтось хотів приховати маневри гальмування або зміну курсу, саме такий шлях і був би обраний.

