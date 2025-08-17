Сам пілот, який ним керував, вже давно перебуває у відставці.

В США найближчим часом виставлять у музеї винищувач F-15C Eagle, який є рекордсменом у новітній історії американської армії. Про це пише Defense Express.

Повідомляється, що 13 серпня до Центру Стівена Ф. Удвара-Хейзі Смітсоновського інституту, що є одним з головних авіамузеїв США просто неба, доставили винищувач F-15C Eagle з бортовим номером 85-0114. На відміну від більшості своїх "братів", цей F-15 удостоєний честі зайняти місце в постійній експозиції музею після понад 40 років служби.

Як пише Defense Express, саме цим літаком керував знаменитий у певних колах американский пілот Сезар "Ріко" Родрігес, який з 2006 року перебуває у відставці. Цей льотчик відомий тим, що за свою кар’єру збив аж три ворожі літаки у реальному бою – неабияке досягнення для пілота в країні, яка не вела по-справжньому великих війн вже понад півстоліття.

І два з трьох літаків Родрігес збив саме на цьому F-15C Eagle. Це сталося під час військової операції "Буря в пустелі" у 1991 році, коли коаліція союзників на чолі США викинула іракські війська зз окупованого ними Кувейту.

У своєму першому повітряному бою на третій день операції Родрігес зійшовся проти ворожого МиГ-29. Зазначається, що через погодні умови пілот не міг ефективно застосувати ракету типу "повітря-повітря" і тому використав бортову гармату. Під час маневрів іракський пілот припустився помилки і на великій швидкості врізався у скелю.

Свій другий літак у цій операції Родрігес збив ще за тиждень. Цього разу йому протистояв МиГ-23. Його як раз вдалося збити ракетою AIM-7 Sparrow.

Варто додати, що свій третій літак Родрігез збив вже під час операції НАТО про Сербії у 1999 році. Але зробив це вже на зовсім іншому літаку.

