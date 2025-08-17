Т-90М "Прорив" є найсучаснішим і найдорожчим танком ЗС РФ.

Оператори 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" знищили новітній російський танк Т-90М "Прорив". Це сталося на одному з ключових напрямків фронту, повідомили в Командуванні Сил безпілотних систем ЗСУ.

Зазначається, що російський танк був знищений за допомогою FPV-дронів, які знерухомили і знищили його.

У Командуванні Сил безпілотних систем ЗСУ підкреслили, що це найсучасніший і найдорожчий танк ЗС РФ. Він був прийнятий на озброєння 2020 року, а його вартість становить близько 4,5 мільйона доларів.

Крім того, на фронті оператори 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" влучними ударами вивели з ладу ще один ворожий танк, який був захований у лісосмузі, а також реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град", бойову броньовану машину "Тигр" і вантажний автомобіль "КАМАЗ".

У Криму знищили потужний радар - що відомо

Раніше в тимчасово окупованому Криму українські бійці знищили стаціонарний трасовий радіолокаційний комплекс ТРЛК-10 "Скала-М". Це сталося в ніч із 9 на 10 серпня в населеному пункті Абрікосівка.

Йдеться про радянсько-російський трасовий радіолокаційний комплекс, який включає як первинні, так і вторинні можливості виявлення повітряних цілей. Зазначається, що він призначений для контролю повітряного руху в небі.

