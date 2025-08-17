За словами дипломата, вся суть перемовин стане відомою пізніше.

Під час саміту на Алясці Росія здобула тактичну перемогу, а президент США Дональд Трамп зазнав поразки в іміджевому плані. Таку думку висловив колишній посол України у США Валерій Чалий у коментарі для ZN.UA.

Він зазначив, що це можна побачити навіть у спробах Білого дому вирівняти ситуацію.

"Для очільника Росії ця зустріч була можливістю нав’язати ще більше своїх наративів щодо України. А для Дональда Трампа комерційні інтереси наштовхнулися на проблему російсько-української війни. Це фіаско для нього в плані іміджу, як би він не хотів іншого", - сказав дипломат.

За словами Чалого, всі комерційні пропозиції Трампу з боку російського диктатора є механізмом досягнення геополітичних цілей. Водночас у президента США все навпаки, адже він має торгівельні, економічні та комерційні цілі.

"Стосовно суті перемовин, ми взнаємо уже в подальшому, в яких питаннях Дональд Трамп отримав своє, а в яких дійсно в нього було розчарування", - підкреслив колишній посол України у США.

Дипломат вважає, що можливі сценарії розвитку подій можуть бути такі:

або Трамп спробує просунути рішення, які вигідні Володимиру Путіну;

або на деякий час "вийде з гри" та визнає те, що складно досягнути перемир'я.

Зустріч Трампа і Путіна - що відомо

Нагадаємо, 15 серпня між президентом США та російським диктатором відбулася зустріч в Анкориджі (Аляска), під час якої вони обговорювали питання завершення війни в Україні.

Водночас видання NPR повідомило, що в готелі на Алясці знайшли урядові документи США щодо зустрічі Трампа і Путіна. Зазначається, що було виявлено вісім сторінок, які, імовірно, були випадково залишені в готелі співробітниками американської адміністрації. Згідно з цими документами, Трамп мав намір подарувати Путіну подарунок - статуетку білоголового орла, однак цього не сталося.

Водночас після цієї зустрічі в Україні звинуватили Трампа у тому, що він прийняв умови Путіна щодо виведення ЗСУ з Донецької та Луганської областей. За словами одного з високопоставлених чиновників, такий саміт став "ударом в спину".

