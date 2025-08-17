Президент США непрямо дав зрозуміти, що підтримує вимоги Путіна.

Дональд Трамп натякнув, що підтримує територіальні вимоги Росії до України. Принаймні такий висновок можна зробити з його публікації у соцмережі Truth Social.

Так, президент США зробив на свой сторінці репост публікації від каналу зі 167 підписниками, створеного лише кілька тижнів тому.

"Україна повинна бути готова втратити частину території на користь Росії, інакше чим довше триватиме війна, тим більше землі вона втрачатиме!" – йдеться у публікації цього каналу.

Дивним чином на цей щойно створений канал без аудиторії звернув увагу особисто президент США. Він зробив репост публікації на своїй сторінці. Однак, на відміну від інших подібних репостів, які Трамп робить доволі часто, цього разу він жодним словом не прокоментував сказане.

Останні заяви Трампа

Як писав УНІАН, після саміту на Алясці західна преса кинулася наввипередки критикувати Трампа. Відсутність нових санкцій проти Росії, так само як і домовленостей про припинення вогню в Україні більшість оглядачів розцінили як дипломатичний провал президента США.

Сьогодні Трамп вперше публічно прокоментував ці публікації. Він назвав журналістів "фейк ньюз" і поскаржився, що ЗМІ ніколи не хвалять його здобутки.

Після цього Трамп репостнув публікацію з каналу на 3,5 тисячі підписників, в якій його похвалили за звільнення 16 білоруських політв’язнів за підсумками візиту американського спецпосланця у Мінськ на початку літа. Реагуючи на цю похвалу, Трамп назвав білоруського диктатора "могутнім лідером".

