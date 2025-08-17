Компанія працювала на території країни з 2006 року.

Sony завершила процес ліквідації російського підрозділу своєї компанії - Sony Mobile Communications Rus виключили з Єдиного державного реєстру. Sony працювала в Росії з 2006 року.

Як повідомляє UNITED24 Media, Sony згорнула діяльність у Росії незабаром після вторгнення РФ в Україну. У березні 2022 року компанія припинила поставки Playstation і роботу PS Store, після чого пожертвувала 2 мільйони доларів на допомогу українцям.

Пізніше Sony Pictures зупинила кінопрокат, а Sony Music пішла з ринку у вересні того ж року, залишивши місцевий підрозділ незалежним лейблом. До літа 2024-го закрилися і фірмові магазини, нові поставки були відсутні.

Відео дня

Компанія намагалася закрити бізнес ще 2023 року, але тоді процес застопорився. У підсумку документи повторно подали в жовтні 2024 року. Останніми роками підрозділ займався переважно розпродажем залишків техніки та сервісним обслуговуванням.

Як повідомляє UNITED24 Media з посиланням на консалтингову компанію Kept, від початку повномасштабної війни Росію залишили близько 62% західних компаній із великими активами, найчастіше передаючи бізнес місцевому менеджменту або російським покупцям.

Раніше ми розповідали, що, можливо, Sony скасувала один зі своїх ексклюзивів, який мав стати спадкоємцем Concord. Зовсім нещодавно геймдиректорка Fairgame$ покинула проєкт.

Вас також можуть зацікавити новини: