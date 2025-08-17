За словами держсекретаря США, сторони конфлікту мають чимось поступитися для завершення війни.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Україна і Росія повинні піти на поступки, аби досягти мирної угоди. Про це він сказав в ефірі NBS News.

За його словами, єдиний спосіб досягти угоди - це коли кожна сторона щось отримує і кожна сторона щось віддає.

"Єдиний спосіб досягти угоди - це щоб кожна сторона щось отримала, і кожна сторона щось дала - і це було дуже складно. Якби це було легко, цього б не тривало 3,5 роки... Ось чому Зеленський приїжджає завтра", - зауважив держсекретар США.

Водночас Рубіо запевнив, що США працюють над створенням гарантій безпеки для України в майбутньому, тому Росія повинна зрозуміти цю вимогу Києва.

Також політик наголосив, що США не визнають себе учасником конфлікту в Україні.

За його словами, найкращим результатом вирішення російсько-української війни для США став би повноцінний мирний договір, а не тимчасове припинення вогню.

Інші заяви високопосадовців США щодо саміту на Алясці

Раніше спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що Росія пішла на поступки щодо 5 областей України. За його словами, ці поступки полягають у тому, що російський диктатор Володимир Путін не захопить всю територію України.

"США і Росія домовилися про гарантії безпеки для України, але тепер усе залежить від України", - заявив Віткофф.

Водночас у Білому домі відреагували на інформацію про секретні документи щодо зустрічі Трампа і Путіна. Зокрема заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі розкритикувала публікацію NPR та наголосила, що жодних порушень безпеки до саміту Трампа і Путіна з американського боку допущено не було.

"Смішно, що NPR публікує багатосторінкове меню обіду і називає це "порушенням безпеки". Саме через такий тип самопроголошеної "журналістської роботи" ніхто не сприймає їх всерйоз, і завдяки президенту Трампу вони більше не фінансуються платниками податків", - сказала Келлі.

