Україна увійшла в десятку країн, найбільш вразливих до інфляційних шоків

Економіка України є однією з найуразливіших до інфляційних шоків серед ринків, що розвиваються, йдеться в звіті Fitch Ratings, в якому агентство попереджає про ризики для кредитоспроможності країн із економікою, що розвивається, зважаючи на зростання інфляції.

«Основну складність для влади країн із економікою, що розвивається, швидше, представляє зростання інфляції, а не уповільнення економічного зростання. Низький і стабільний рівень інфляції підтримує макроекономічну стабільність і дозволяє країнам проводити запозичення на внутрішньому ринку замість того, щоб залучати заборгованість в іноземній валюті на міжнародних ринках капіталу. Нездатність стримувати інфляційний тиск представляє ризики для макроекономічної стабільності й середньострокових перспектив зростання. За найбільш песимістичним сценарієм, інвестори втратять довіру до активів у місцевій валюті, що викличе волатильність на фінансових і валютних ринках», - зазначає глава аналітичної групи Fitch по суверенних рейтингах Девід РАЙЛІ.

Fitch склало індекс відносної уразливості ринків, що розвиваються, до інфляційних шоків заснований на динаміці інфляції, ступені перегріву внутрішньої економіки, умовах грошово-кредитної політики й значущості внутрішнього ринку державних боргових зобов`язань для суверенного емітента. В даний час десятьма найуразливішими країнами з економікою, що розвивається, є: Ямайка (1), Україна (2), Казахстан (3), Болгарія (4), Сурінам (5), Латвія (6), Литва (7), Гана (8), В`єтнам (9) і Шрі-Ланка (10).

Із 73 країн із економікою, що розвивається, які рейтингує Fitch, найуразливішими виглядають Ямайка, Україна й Казахстан. Велику частину списку найуразливіших суверенних емітентів займають європейські країни з економікою, що розвивається, зважаючи на істотну незбалансованість економіки в регіоні, чому сприяє швидке зростання кредитування в приватному секторі. Серед країн БРІК (Бразилія, Росія, Індія й Китай) найуразливішою є Росія (зі значним відривом).

Основний висновок звіту Fitch: «Хоча поточний інфляційний шок у великій мірі обумовлений міжнародною кон`юнктурою, інфляційні труднощі на ринках, що розвиваються, далекі від «чистого» шоку пропозиції. Значна частка ринків, що розвиваються, схильна до інфляційного тиску, зокрема країни з економікою, що розвивається, в Європі й деяких частинах Азії, члени Ради зі співпраці країн Персидської затоки та інші держави, що є експортерами сировинних товарів. Знову набуває поширення політика фіксації або жорсткого регулювання обмінних курсів, і небажання допустити номінальне зміцнення валютного курсу призводить до того, що реальне зміцнення валюти, обумовлене фундаментальними показниками, відбувається через вищу інфляцію».

Як зазначає Fitch, «багатьом недавно існуючим режимам грошово-кредитної політики в країнах з економікою, що розвивається, належить пройти перші реальні випробування. В багатьох країнах спостерігається істотне перевищення цільових показників по інфляції, і з серпня минулого року йде зростання базової інфляції. Існує підвищений ризик зростання інфляційних очікувань і, як наслідок, ризик другого інфляційного витка. Цей ризик набагато серйозніший, ніж у країнах із розвиненою економікою, де нижче зростання забезпечить дефляційну противагу високим цінам на продукти харчування й енергоносії, і де рівень довіри до центральних банків набагато вищий. Тому для запобігання закріпленню інфляції необхідні своєчасні заходи».

Довідка УНІАН. В Україні в квітні 2008 р. до квітня минулого року інфляція становила 30,2% (у квітні 2007 року до квітня 2006 - 10,5%), у січні-квітні до аналогічного періоду 2007 року - 24,4% (у січні-квітні 2007 року до січня-квітня 2006 - 10,3%). Про це йдеться в повідомленні Державного комітету статистики України, розміщеному на сайті відомства.

За даними Держкомстату, з початку поточного року зростання споживчих цін становило 13,1% (за чотири місяці 2007 року - 1,3%). Інфляція в квітні проти березня 2008 року становила 3,1% (у квітні 2007 року до березня 2007 року - 2,2%).