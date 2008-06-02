Пенсіонер-ексгібіціоніст лякав сімферопольських дітей

У Сімферополі затримали пенсіонера-ексгібіціоніста.

Затриманому - 60 років, на перший погляд він доброчесний сімферопольський пенсіонер. «Але це лише на перший погляд. Була у дідуся одна слабкість, він періодично під`їжджав до школи № 21 на машині, вставав де-небудь, і як тільки мимо проходили дівчата 10 - 11 років, знімав штани і демонстрував свою «красу», - йдеться у повідомленні прес-служби міліції Криму.

Перелякані діти якось звернулися до міліційного автопатруля. «Правоохоронці погналися за збоченцем, але йому вдалося сховатися», - відзначає міліція.

Пенсіонера вдалося встановити і затримати лише тоді, коли в Центральний райвідділ міліції Сімферополя звернулися батьки дітей.