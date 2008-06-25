«Крименерго» не пустило ревізорів

Кримські співробітники Контрольно-ревізійного управління (КРУ) не були допущені до перевірки «Крименерго», яку доручив провести український уряд.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Сімферополі заявив виконуючий обов`язки заступника начальника КРУ в АР Крим Роман ЧУБКО.

За його даними, інцидент стався минулого тижня. «По розпорядженню уряду ми повинні були зайти на ревізію «Крименерго» і його дочірніх підприємств, але нас не допустили», - сказав Р.ЧУБКО.

За його словами, 70% акцій «Крименерго» знаходиться у власності держави, тому держава має право призначити ревізії. Ця ревізія була плановою, відзначив Р.ЧУБКО.

Співробітники КРУ склали акти про недопуск.

Р.ЧУБКО відзначив, що судам належить з`ясувати, чому співробітників КРУ не допустили до ревізії. «Ці справи розглянуть в судах», - сказав в.о. заступника начальника КРУ в АР Крим.