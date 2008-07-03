Керченська протока чиста немов сльоза немовляти

Міністерство України з надзвичайних ситуацій заявляє, що в Керченському регіоні нових плям нафтопродуктів немає ані на поверхні моря, ані на пляжах.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні МНС у Криму.

1-2 липня робоча група у складі представників Міністерства охорони навколишнього природного середовища, МНС та інших відомств за допомогою повітряного і морського транспорту обстежувала акваторію моря в районі Керчі, Керченської протоки й острова Коса Тузла.

Силами Керченського морського координаційного аварійно-рятувального центру та Спеціального морського загону МНС проведено також водолазне обстеження берегової лінії та поверхні моря в районах села Героївське, керченського міського пляжу та набережної, Тобечикської перемички, Аршинцевської коси та Коси Тузла.

За словами заступника міністра з надзвичайних ситуацій Михайла БОЛОТСЬКИХ, відеозйомка показала відсутність на дні «навіть дрібних фракцій мазуту». «Знайдено незначні залишки мазуту в трюмах носової частини судна, які можуть сьогодні створювати певні проблеми», - зазначає кримське ГУ МНС.

Крім того, представники робочої групи побували в місцях відпочинку громадян на Косі Тузла і керченських міських пляжах. «Під час особистого огляду пляжів, а також у бесідах з відпочивальниками членами комісії було встановлено, що нафтові забруднення на березі відсутні», - заявили в МНС.

Плям нафтопродуктів на поверхні моря немає, загибелі птахів, риби та інших тварин не виявлено. «Отже, чутки про нове глобальне забруднення Керченської протоки не відповідають дійсності», - наголошують у МНС.

Триває постійний моніторинг стану прибережної зони в тісній взаємодії з усіма зацікавленими відомствами. Ці заходи дають змогу оперативно реагувати на можливі викиди нафтопродуктів, додали в кримському ГУ МНС.

М.БОЛОТСЬКИХ сказав: «Попри те, що всі роботи з ліквідації надзвичайної ситуації в Керченській протоці було проведено якісно, це не означає, що сьогодні в нас немає проблем». «Необхідно російській і українській робочій групі остаточно вирішити питання з розслідуванням причин катастрофи, підняттям і транспортуванням затонулої носової частини корабля», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада 2007 року шторм призвів до корабельних аварій в Азовському та Чорному морях. Зокрема, з розламаного російського танкера ”Волгонефть-139” у море вилилося понад 1,2 тис. тонн мазуту. Крім того, у морі із затонулих суховантажних суден потрапила сірка. Екологи назвали наслідки шторму катастрофічними.

Після аварії суден у Ленінському районі Криму й на острові Коса Тузла було зібрано понад 4 тис. тонн мазутно-піщаної суміші, її вивезли на територію Керченського порту. У Керчі тривають роботи з утилізації суміші.