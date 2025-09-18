Багато хто відзначає, що це найкраще оновлення базового iPhone за багато років. А ось iPhone Air купувати не рекомендують.

У мережі почали з'являтися перші огляди смартфонів 17-ї лінійки iPhone, які надійдуть у продаж вже 19 вересня. Свою думку про новинки висловлюють блогери та авторитетні спеціалізовані видання.

Багато хто зазначає, що це найкраще оновлення базового iPhone за багато років, оскільки функціонально він ніяк не відрізняється від прошок, поступаючись їм лише в деталях.

Найпомітніша зміна полягає в тому, що iPhone 17 нарешті отримав ProMotion та адаптивну частоту оновлення екрана до 120 Гц. Сам дисплей став яскравішим (у піку матриця видає до 3000 ніт), більшим (6,3 дюйма замість 6.1) і тепер захищений посиленим склом Ceramic Shield 2 з покриттям антивідблиску.

Окремої похвали відзначилась ширококутна камера, яка тепер на 48 Мп, а не на 12. А ще Apple оснастила iPhone 17 тією ж селфі-камерою Center Stage, що й дорожчі iPhone 17 Pro.

Продуктивність iPhone 17 у повсякденних завданнях можна порівняти з iPhone 17 Pro, а за повної зарядки смартфон працює з раннього ранку до вечора, що трохи перевершує iPhone 16 і дає змогу не хвилюватися за час роботи. Швидкість дротового заряджання також зросла – у середньому смартфон заряджається до 50% за 20 хвилин.

Мінімальний обсяг пам'яті базового iPhone тепер становить 256 ГБ, але ціна при цьому залишилася колишньою – 799 доларів.

Моделі iPhone 17 Pro і iPhone 17 Pro Max рекомендують хардкорним відеоманам і геймерам завдяки новій системі охолодження з використанням випарної камери та "найкращому в історії iPhone часу автономної роботи".

Камери цього року оновилися незначно, якщо не брати до уваги збільшеного телеоб'єктива з 8-х наближенням. Портрети стали природнішими, а нічні кадри чіткішими. Хоча проблему з відблисками Apple поки так і не вирішила.

Базова модель iPhone 17 Pro на 256 ГБ тепер коштує 1099$, замінивши конфігурацію 128 ГБ за 999$. "Про Макс", як і раніше, стартує з $1199 і доходить до $1999 за модель з рекордними 2 ТБ пам'яті.

Ультратонким iPhone Air захоплюються, але купувати не рекомендують через високу ціну, одну камеру та посередню автономність. Оглядачі зазначають, що Air по суті є лише зразком того, який вигляд телефони Apple матимуть у майбутньому, тож, можливо, краще зачекати пару поколінь.

А поки журналісти діляться враженнями, інсайдери пишуть, що лінійка iPhone 18 буде майже не відрізнити від iPhone 17. Значущі зміни Apple приберегла на 2027 рік до 20-річчя iPhone.

Незважаючи на проведену нещодавно презентацію iPhone 17, Apple ще не закінчила з анонсами у 2025. Найближчими місяцями компанія може випустити нові iPad Pro, Apple TV і HomePod mini.

