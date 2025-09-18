Виручка від експорту нафти за тиждень знизилася на понад 300 мільйонів доларів.

Експорт російської нафти та виручка від її продажу знизилися через скорочення поставок балтійськими трубопроводами після ударів українських безпілотників по нафтовій інфраструктурі РФ, повідомляє Bloomberg.

Згідно з даними відстеження суден, за тиждень з 8 по 14 вересня Росія щоденно експортувала морем у середньому близько 3,18 мільйона барелів на добу, що на 934 000 барелів на добу менше, ніж за попередній тиждень. В цілому, за звітний період відвантажено 22,26 млн барелів російської нафти проти 28,79 млн барелів попереднього тижня.

Зі скороченням обсягу відвантаження нафти знизилася і експортна виручка. За період з 8 по 14 вересня вона впала до 1,28 мільярда доларів, тоді як тижнем раніше становила 1,66 мільярда доларів.

Головними покупцями російської нафти залишаються країни Азії, яким було відвантажено за період з 17 серпня по 14 вересня у середньому трохи більше 3 мільйони барелів на добу. Туреччина за звітній період отримувала у середньому 313 тисяч барелів російського "чорного золота" щодоби.

Удари України по Росії - останні новини

12 вересня дрони СБУ вдарили по ключовому нафтоекспортному хабу РФ – порту Приморськ. Через порт щороку проходить близько 60 млн тонн нафти, що приносить Москві приблизно 15 мільярдів доларів. Внаслідок атаки було пошкоджено два кораблі російського "тіньового флоту", а відвантаження сировини тимчасово призупинили.

У ніч на 24 серпня далекобійні безпілотники СБУ та Сил спеціальних операцій вдарили по виробничих потужностях порту "Усть-Луга" в Ленінградській області Росії.

Не забувають українські пташки і про російські НПЗ. 14 вересня було атаковано один з найбільших заводів в РФ у місті Кириші Ленінградської області. В результаті атаки було зупинено установку, яка забезпечує 40% потужності підприємства.

