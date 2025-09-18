Експорт російської нафти та виручка від її продажу знизилися через скорочення поставок балтійськими трубопроводами після ударів українських безпілотників по нафтовій інфраструктурі РФ, повідомляє Bloomberg.
Згідно з даними відстеження суден, за тиждень з 8 по 14 вересня Росія щоденно експортувала морем у середньому близько 3,18 мільйона барелів на добу, що на 934 000 барелів на добу менше, ніж за попередній тиждень. В цілому, за звітний період відвантажено 22,26 млн барелів російської нафти проти 28,79 млн барелів попереднього тижня.
Зі скороченням обсягу відвантаження нафти знизилася і експортна виручка. За період з 8 по 14 вересня вона впала до 1,28 мільярда доларів, тоді як тижнем раніше становила 1,66 мільярда доларів.
Головними покупцями російської нафти залишаються країни Азії, яким було відвантажено за період з 17 серпня по 14 вересня у середньому трохи більше 3 мільйони барелів на добу. Туреччина за звітній період отримувала у середньому 313 тисяч барелів російського "чорного золота" щодоби.
Удари України по Росії - останні новини
12 вересня дрони СБУ вдарили по ключовому нафтоекспортному хабу РФ – порту Приморськ. Через порт щороку проходить близько 60 млн тонн нафти, що приносить Москві приблизно 15 мільярдів доларів. Внаслідок атаки було пошкоджено два кораблі російського "тіньового флоту", а відвантаження сировини тимчасово призупинили.
У ніч на 24 серпня далекобійні безпілотники СБУ та Сил спеціальних операцій вдарили по виробничих потужностях порту "Усть-Луга" в Ленінградській області Росії.
Не забувають українські пташки і про російські НПЗ. 14 вересня було атаковано один з найбільших заводів в РФ у місті Кириші Ленінградської області. В результаті атаки було зупинено установку, яка забезпечує 40% потужності підприємства.