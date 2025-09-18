Причина все та ж – високі податки й аеропортові збори.

Ірландський лоукостер Ryanair ухвалив рішення істотно скоротити польотну програму в аеропорт Відня. Раніше ще один популярний європейський авіаперевізник, угорський Wizz Air, оголосив про відхід з австрійської столиці.

В обох випадках авіакомпанії пояснять своє рішення занадто високими податками та аеропортовими зборами у віденському аеропорту.

Як ідеться в заяві Ryanair від 17 вересня 2025 року, авіакомпанія виведе з Відня три літаки, що базуються там, і закриє три маршрути на зиму 2025 року:

Біллунн (Данія);

Сантандер (Іспанія);

Таллінн (Естонія).

Своє рішення в авіакомпанії пояснили "каральним авіаційним податком у розмірі 12 євро і надмірними аеропортовими зборами Відня, які зросли на 30% після пандемії COVID-19".

У Ryanair також заявляють, що такі високі ставки підривають конкурентоспроможність Австрії як напряму порівняно з країнами ЄС із більш низькими витратами на авіаперевезення, як-от Швеція, Угорщина та регіональна Італія, які навпаки скасовують авіаційні податки й знижують аеропортові збори для зростання пасажиропотоку й туризму.

Водночас авіаперевізник висловив готовність реалізувати свою амбітну пропозицію щодо розвитку економіки Австрії на суму 1 млрд доларів США, збільшивши пасажиропотік до 12 млн пасажирів на рік (+ 70%), додавши понад 40 нових маршрутів і запустивши 10 нових літаків Boeing 8-200 "наступного покоління" (на 16% менше пального та на 40% менше шуму) з Відня до 2030 року, якщо уряд Австрії скасує податок у розмірі 12 євро та знизить аеропортові збори.

"Австрія залишається однією з небагатьох країн ЄС (як і Німеччини), яка досі не змогла відновити свій доковідний трафік. І це незважаючи на швидке зростання Ryanair в Австрії з 2019 року (+160%), включно з відкриттям чотирьох нових маршрутів до/з Зальцбурга і Лінца цієї зими. Через державний авіаційний податок у розмірі 12 євро і захмарну вартість доступу Австрія стала безнадійно неконкурентоспроможною. Закриття п'яти баз Wizz Air показує, що Австрія більше не може конкурувати з більш дешевими ринками ЄС", – заявив генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі.

Також він додав, що якщо австрійський уряд не знизить податки для авіакомпаній, то Ryanair продовжить і далі скорочувати польотну програму в країні, як нещодавно зробили Lufthansa і Wizz Air.

У які країни Ryanair також скорочує рейси

Як раніше повідомляв УНІАН, 2024 року ірландський лоукостер істотно скоротив кількість рейсів до Німеччини, також через завищені, на її думку, податки та аеропортові збори.

Іспанія – ще одна європейська країна, з якої Ryanair активно скасовує рейси. Ба більше, буквально минулого тижня гендиректор Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що готовий скоротити ще 1 мільйон місць на рейсах до Іспанії влітку 2026 року.

На тлі цього найбільший бюджетний перевізник Іспанії Vueling оголосив про значне розширення свого розкладу на батьківщині.

