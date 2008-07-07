Сімферополь залишать без телебачення

12:25, 07 липня 2008
Крым
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РТПЦ приносить вибачення

Державне підприємство «Радіотелевізійний передавальний центр Автономної Республіки Крим» з 7 липня планує припинити трансляцію телерадіопрограм у Сімферополі.

Цей захід викликаний технічною необхідністю.

З 09.00 до 16.00 (залежно від погодних умов) виконуватимуться ремонтно-профілактичні роботи на башті РТПЦ Сімферополь.

РТПЦ приносить вибачення городянам.

 

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