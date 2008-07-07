Понад 40% українців - за зміну політичного керівництва держави

Понад 40% громадян України виступають за зміну політичного керівництва держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать оприлюднені сьогодні на прес-конференції результати соціологічного опитування, проведеного Центром соціальних досліджень “Софія”.

Коментуючи дані дослідження, керівник соціологічних програм ЦСД “Софія” Олександр ЛЕВЦУН наголосив, що особливо велику тривогу в українських громадян викликає політична ситуація в державі. За його словами, майже половина опитаних оцінює теперішню політичну ситуацію як “гостру і конфліктну” (38,5% респондентів), або навіть як “вибухонебезпечну” (10,4%). І лише 4,3% опитаних вважає її “спокійною і благополучною”.

“Раніше під час загострення політичної ситуації більшість громадян тяжіла до стабілізації ситуації. Сьогодні кількість опитаних, які вважають, що українське суспільство потребує стабільності, майже дорівнює числу респондентів, які стверджують: “суспільство потребує кардинальних змін і, насамперед, - зміни політичного керівництва” (відповідно 48,2% та 42,2%)”, - сказав експерт.

Також , як засвідчили результати дослідження, серед населення домінує негативне сприйняття й економічної ситуації в країні. Переважна більшість характеризує її як “погану” або “скоріше погану, ніж добру” (81% опитаних). “Доброю” або “скоріше доброю, ніж поганою” вважають економічну ситуацію лише 15,7% респондентів.

“39,4% опитаних вказали, що матеріальне становище їхньої сім’ї за останні півроку тою чи іншою мірою погіршилося. В рамках цього майже всі – 93,7% опитаних – заявили, що за останні півроку ціни росли швидше, ніж доходи їхньої сім’ї”, - зазначив О.ЛЕВЦУН.

Дослідження проводилося у період з 21 по 29 червня 2008 року в усіх областях України, АР Крим, а також містах Києві і Севастополі. Всього було опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Статистична похибка не перевищує 2,2%.