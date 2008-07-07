Податківці накрили в Криму «тіньові» пансіонати й готелі
17:44, 07 липня 2008Крым
1 0
Можливо, їх конфіскують
Працівники податкової міліції Криму виявили близько двох десятків нелегальних міні-пансіонатів, готелів і баз відпочинку.
Як повідомили УНІАН у прес-групі Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму, послуги з розселення громадян надавали в міні-пансіонатах без необхідних дозвільних документів.
«За кожним з фактів документи буде передано в суд, який вирішить долю виявлених пансіонатів і готелів і який, крім призначення штрафних санкцій, цілком може прийняти рішення про їх конфіскацію», - зазначили в податковій.
Операція «Курорт-2008» триває.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter