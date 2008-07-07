Податківці накрили в Криму «тіньові» пансіонати й готелі

Працівники податкової міліції Криму виявили близько двох десятків нелегальних міні-пансіонатів, готелів і баз відпочинку.

Як повідомили УНІАН у прес-групі Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму, послуги з розселення громадян надавали в міні-пансіонатах без необхідних дозвільних документів.

«За кожним з фактів документи буде передано в суд, який вирішить долю виявлених пансіонатів і готелів і який, крім призначення штрафних санкцій, цілком може прийняти рішення про їх конфіскацію», - зазначили в податковій.

Операція «Курорт-2008» триває.