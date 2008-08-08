8 людей постраждало в ДТП у Севастополі (фото)

У ДТП на автодорозі Севастополь - порт Камишова бухта постраждало вісім людей.

Як повідомляє прес-служба Департаменту ДАІ МВС України, ДТП сталася 7 серпня о 22:00.

Водій автобуса Merscedes-Benz, виконуючи поворот ліворуч, не надав перевагу в русі та скоїв зіткнення з автобусом Volkswagen, який рухався по головній дорозі.

Унаслідок зіткнення обидва водії та шестеро пасажирів автобуса Volkswagen отримали тілесні ушкодження.

На момент ДТП в салоні мікроавтобуса Volkswagen знаходилось 10 пасажирів, в салоні мікроавтобуса Merscedes-Benz пасажирів не перебувало.