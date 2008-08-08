8 людей постраждало в ДТП у Севастополі (фото)
12:26, 08 серпня 2008Крым
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Зіткнулися два мікроавтобуси
У ДТП на автодорозі Севастополь - порт Камишова бухта постраждало вісім людей.
Як повідомляє прес-служба Департаменту ДАІ МВС України, ДТП сталася 7 серпня о 22:00.
Водій автобуса Merscedes-Benz, виконуючи поворот ліворуч, не надав перевагу в русі та скоїв зіткнення з автобусом Volkswagen, який рухався по головній дорозі.
Унаслідок зіткнення обидва водії та шестеро пасажирів автобуса Volkswagen отримали тілесні ушкодження.
На момент ДТП в салоні мікроавтобуса Volkswagen знаходилось 10 пасажирів, в салоні мікроавтобуса Merscedes-Benz пасажирів не перебувало.
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