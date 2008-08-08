Прокуратура Ялти вигнали торговців з Місхорського парку

Прокуратурою Ялти (Крим) порушено кримінальну справу за фактом незаконного будівництва на території парку-пам`ятника садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Місхорський».

Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, дії комерсантів, які встановили на землях природно-заповідного фонду торгові павільйони, кваліфіковано за ч.4 ст.197-1 Кримінального кодексу України - самовільне будівництво на самовільно зайнятій ділянці особливо цінних земель.

Прокуратурою заявлено позови до суду про стягнення збитків, завданих у ході будівництва у вигляді пошкодження зелених насаджень, в сумі 25 тисяч гривень.