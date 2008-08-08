XXIX літні Олімпійські ігри офіційно відкрились у Пекіні

У Пекіні на Національному стадіоні «Пташине гніздо» офіційно відкрились ХХIХ літні Олімпійські ігри.

Як передає кореспондент УНІАН, під час церемонії відкриття Олімпійських ігор відбувся парад олімпійців, у якому взяли участь представники усіх команд-учасниць Олімпіади, президенти Міжнародного олімпійського комітету і оргкомітету Олімпіади-2008 виступили зі зверненням до учасників та глядачів ігор, а керівник китайської держави Ху Цзіньтао оголосив XXIX літні Олімпійські ігри відкритими.

Після цього над головним стадіоном Олімпіади було піднято олімпійський прапор та запалено олімпійський вогонь.

Вогонь Олімпіади-2008 у чаші «Пташиного гнізда» запалив «король китайської гімнастики» ЛІ Нін, якого визнали найвидатнішим атлетом ХХ сторіччя.

У церемонії відкриття Олімпіади-2008 взяли участь 253 українських спортсмени, наша країна представлена в усіх 28 видах спорту.