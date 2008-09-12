Безпілотні літаки-розвідники запускатимуть у Криму

У другій половині вересня на кримському загальновійськовому полігоні «Чауда» відбудуться тактико-спеціальні навчання з проведенням практичних пусків безпілотних літаків-розвідників для ведення повітряної розвідки.

Крім того, "безпілотники" запускатимуться у якості повітряних мішеней для зенітних ракетних комплексів Бук-М1 і С-300 та для екіпажів винищувальної авіації.

Як повідомляє прес-служба Міноборони України, напередодні із залізничної станції Хмельницький до станції Айвазовська, що в Автономній Республіці Крим, було відправлено майже 90 військовослужбовців, 34 одиниці автомобільної техніки з п’ятьма причепами та 17 безпілотних літаків, що знаходяться на озброєнні полку дистанційно керованих літальних апаратів.

Командир частини полковник Олег ЛУЦЕНКО зазначив, що 25% військовослужбовців полку братимуть участь у подібному навчанні вперше. За його словами, це молоді офіцери-випускники вищих військових навчальних закладів минулого року та військовослужбовці служби за контрактом, які теж минулого року вступили до лав Збройних Сил України.

Полковник, коментуючи готовність підрозділів і техніки до навчань, зазначив, що їх проведенню передував великий об’єм роботи з підготовки особового складу та техніки до практичних пусків. "Технічний стан літаків-розвідників і рівень підготовки особового складу дають впевненість, що поставлені перед нами завдання будуть виконані", - заявив О.ЛУЦЕНКО.

Він зазначив, що згодом ресурс експлуатації літаків-розвідників вичерпується. Однак перед кожними їх практичним застосуванням стан "безпілотників" всебічно оцінюється фахівцями. "Перед відправкою техніки на навчання наші спеціалісти спільно з науковцями Чугуївського авіаремонтного заводу, Запорізької “Мотор-Січі”, Київського Державного науково-дослідного інституту авіації провели остаточну перевірку комплексів і одержали відповідний дозвіл на їх експлуатацію", додав полковник.