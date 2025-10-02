Зеленський про постачання далекобійних ракет для України: Рішення за Трампом

Президенти України та США нещодавно говорили про перспективи надання далекобійного озброєння.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про обговорення з президентом США Дональдом Трампом можливості надання Україні даколекобійного озброєння. Усе залежить від персонального рішення очільника Білого дому.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав журналістам в Копенгагені перед початком зустрічі Європейської політичної спільноти.

Зокрема, у глави держави запитали про повідомлення а американських медіа про те, що США можуть надати Україні розвідувальні дані для далекобійних цілей.

Відео дня

"Ми говорили зі Сполученими Штатами. Ми дуже вдячні президенту Трампу за цей діалог. Минулого разу у нас була дуже хороша зустріч, дуже продуктивний діалог, і ми говорили про далекобійні ракети, далекобійне озброєння. Ми побачимо. Усе залежить від його рішення. Це важливо", - повідомив Зеленський.

Далекобійна зброя для України

За даними Західних ЗМІ, Сполучені Штати мають намір передати Україні розвідувальні дані, які дозволять здійснювати удари вглиб території Росії з використанням ракет великої дальності. Крім того, США не будуть проти, якщо Україна атакуватиме енергетичну інфраструктуру в глибині російської території.

Нещодавно Зеленський розповів, що в України є домовленість про закупівлю зброї в США через різні програми. Українська делегація проведе усі технічні зустрічі в США.

Як відомо, Україна просила США надати крилаті ракети Tomahawk. За даними WSJ, в адміністрації президента США також розглядають можливість надання Україні озброєння, що дасть змогу вражати більше цілей на території країни-агресорки. Мова йде про постачання крилатих ракет "Tomahawk" і "Barracuda". Водночас остаточне рішення ще не прийнято.

Вас також можуть зацікавити новини: