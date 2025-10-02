Зеленський про постачання далекобійних ракет для України: Рішення за Трампом

Президент України Володимир Зеленський повідомив про обговорення з президентом США Дональдом Трампом можливості надання Україні даколекобійного озброєння. Усе залежить від персонального рішення очільника Білого дому.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав журналістам в Копенгагені перед початком зустрічі Європейської політичної спільноти.
Зокрема, у глави держави запитали про повідомлення а американських медіа про те, що США можуть надати Україні розвідувальні дані для далекобійних цілей.
"Ми говорили зі Сполученими Штатами. Ми дуже вдячні президенту Трампу за цей діалог. Минулого разу у нас була дуже хороша зустріч, дуже продуктивний діалог, і ми говорили про далекобійні ракети, далекобійне озброєння. Ми побачимо. Усе залежить від його рішення. Це важливо", - повідомив Зеленський.
Далекобійна зброя для України
За даними Західних ЗМІ, Сполучені Штати мають намір передати Україні розвідувальні дані, які дозволять здійснювати удари вглиб території Росії з використанням ракет великої дальності. Крім того, США не будуть проти, якщо Україна атакуватиме енергетичну інфраструктуру в глибині російської території.
Нещодавно Зеленський розповів, що в України є домовленість про закупівлю зброї в США через різні програми. Українська делегація проведе усі технічні зустрічі в США.
Як відомо, Україна просила США надати крилаті ракети Tomahawk. За даними WSJ, в адміністрації президента США також розглядають можливість надання Україні озброєння, що дасть змогу вражати більше цілей на території країни-агресорки. Мова йде про постачання крилатих ракет "Tomahawk" і "Barracuda". Водночас остаточне рішення ще не прийнято.