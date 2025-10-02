Кабмін має ряд запобіжників, аби уникнути відтермінування виплат.

Затримок зарплат військовослужбовцям у 2025 році бути не повинно, оскільки Кабінет міністрів має декілька джерел для фінансування цих видатків.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

За її словами, Україна досягла межі власного ресурсу, який може бути спрямований на оборону. Проте зараз йдуть активні перемовини зокрема з Єврокомісією про використання 6 мільярдів євро від програми ERA Loans на операційні військові видатки.

Підласа підкреслила, що на виплати зарплат військовим після 1 листопада недостатньо грошей, тож рішення Єврокомісії дозволить уникнути ризиків в останні два місяці року, коли навантаження на бюджет збільшиться.

Коло залучених до перемовин сторін не обмежується Єврокомісією – з окремими країнами ведуться дискусії щодо нових форматів підтримки, зокрема грантів чи спільних виробництв озброєнь.

При цьому, за словами Підласи, європейцям стає все складніше направляти на зарплати українських військових кошти власних платників податків.

Щодо запобіжників уряду, голова бюджетного комітету Ради запевняє, що навіть у разі тимчасових розривів ліквідності Кабмін залучатиме гроші від розміщення ОВДП. Підласа каже, що цьогоріч картина краща, ніж була у рік повномасштабного вторгнення.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко відзвітував, що проект бюджету на наступний рік передбачає достатнє фінансування сектору безпеки та оборони. Хоча й зазначив, що міжнародної допомоги Україні не уникнути.

При цьому нардепка від фракції "Голос" Юлія Сірко розкритикувала проект головного фінансового документу країни на наступний рік, назвавши його "бюджетом рожевих поні". За її словами, грошей на зарплати військовим у ньому вистачить лише до червня місяця.

