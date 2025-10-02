Зазначається, що в першу трійку потрапили Volkswagen ID. UNYX, Renault Duster і Toyota RAV4.

У вересні лідерство на вітчизняному ринку нових авто здобув електричний кросовер Volkswagen ID. UNYX. Про це повідомляє портал "‎УкрАвтопром"‎.

Volkswagen ID. UNYX - компактний електричний кросовер. Фактично, це ребеджинговий Cupra Tavascan з невеликими косметичними змінами. Останній виробляють з 2023 року.

На другій місці знаходиться колишній бестселер українського авторинку – компактний кросовер-позашляховик Renault Duster, також відомий як Dacia Duster. Третє місце займає компактний повнопривідний автомобіль класу SUV Toyota RAV4.

Відео дня

ТОП-10 найпопулярніших нових легковиків вересня:

Volkswagen ID. UNYX – 432 одиниці;

Renault Duster – 406;

Toyota RAV4 – 292;

BYD Song Plus – 280;

Hyundai Tucson – 224;

Škoda Kodiaq – 182;

Mazda CX-5 – 165;

BYD Leopard 3 – 150;

Honda e:NS1 – 143;

Toyota Land Cruiser Prado – 136.

Який кросовер обрати – поради експертів

Кросовери користуються особливою популярністю на українському (і не тільки) авторинку. Втім, обрати дійсно гарний буває складно через велику різноманітність представлених авто.

Допомогти покупцям вирішили спеціалісти U.S. News & World Report, які визначили десять найкращих кросоверів цього року. Найкращою моделлю фахівці назвали автомобіль Kia Telluride, єдиним недоліком якого є далеко не найнижча витрата пального у своєму сегменті. Серед головних переваг Telluride – просторий інтер'єр і багате оснащення.

Нагадаємо також, що у виданні MotorTrend визначили 18 найкращих кросоверів, які можна купити новими у цьому році. До списку увійшли, зокрема, Hyundai Kona, Nissan Rogue та Toyota RAV4 Hybrid.

Вас також можуть зацікавити новини: