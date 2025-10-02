Судно перебувало біля берегів Франції, а його зв'язок із нальотами дронів викликає розслідування прокуратури.

Французькі військові піднялися на борт танкера, який входить до складу російського "тіньового флоту", і заарештували двох членів його екіпажу. Судно, що стояло біля берегів Франції, імовірно було пов'язане з недавніми польотами дронів над Данією, пише The Telegraph.

У Данії назвали ці вторгнення "вкрай серйозною атакою" на критичну інфраструктуру, оскільки вони порушили авіасполучення і змусили закрити копенгагенський аеропорт. Росія, своєю чергою, заперечує причетність.

Що відомо про цей танкер

Танкер під прапором Беніну було внесено до чорного списку Європейського Союзу як частину російського "тіньового флоту" нафтових суден, що використовується для обходу санкцій. Судно, відоме під різними назвами - Boracay, Pushpa або Kiwala, кілька днів стояло на якорі неподалік від західного порту Сен-Назер. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що танкер розслідують за фактом "серйозних порушень".

Відео дня

Місцева прокуратура повідомила, що було розпочато розслідування після того, як екіпаж не зміг надати докази національної приналежності судна і відмовився виконувати накази.

У Кремлі ж заявили, що їм нічого не відомо про це судно, але додали, що російським військовим іноді доводиться "діяти для відновлення порядку", коли іноземні держави здійснюють те, що прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков назвав "провокаційними діями".

Як діяв танкер останнім часом

Танкер прямував із російського порту Приморськ до Індії, пише The Wall Street Journal. Судно йшло на південь через Біскайську затоку, але потім повернуло на схід і попрямувало до Сен-Назера, де розташований найбільший суднобудівний завод Європи.

Раніше, під час рейсу, судно пройшло повз Данію приблизно в той самий час, коли почалися атаки дронів - увечері 22 вересня. Це викликало підозри у слідчих. Макрон же заявив, що не коментуватиме, чи пов'язане судно з операціями дронів, які на кілька днів паралізували роботу данських аеропортів і змусили країну перейти в режим підвищеної готовності.

"Усе, що ми можемо з'ясувати і прояснити після атаки дронів на Данію, ми зробимо, будьте впевнені", - сказав він напередодні зустрічі європейських лідерів у Копенгагені.

Інциденти з "невідомими" дронами над Європою

Раніше УНІАН повідомляв, що стоїть за вторгненням дронів у Данію і до чого тут Україна. Зокрема, важливо пам'ятати, що Данія входить до числа найрішучіших прихильників України: вона віддала Києву всю свою артилерію, збільшила військові витрати і постійно закликає союзників рішуче об'єднуватися проти Москви.

Крім того, ми також розповідали, що Європі складно домовитися про спільну оборону, незважаючи на "гібридні атаки" РФ. Через роки від початку повномасштабної війни оборону Європи так і не було побудовано.

Вас також можуть зацікавити новини: