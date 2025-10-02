'ПриватБанк' підвищив ціни на валюту: який курс долара сьогодні

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,49 грн, а євро – 48,78 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 2 жовтня, зріс на 5 копійок і складає 41,40 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав також на 5 копійок і складає 48,75 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,80 гривні, а євро - за курсом 47,75 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у четвер залишився на попередньому рівні і становить 41,49 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 2 жовтня, також не змінився і складає 48,78 гривні.

Нацбанк встановив на 2 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,22 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 8 копійок.

По відношенню до євро гривня також послабила позиції. Офіційний курс європейської валюти на середу установлено на рівні 48,37 гривні за один євро, тобто гривня втратила 7 копійок.

Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов зазначив, що причин для того, щоб курс євро в Україні неочікувано подався вгору, майже нульові. За його словами, курс євро, як і раніше, формується на співвідношенні пари долар/євро на світових ринках та відповідної корекції в парі гривня/долар, та вже досить тривалий час співвідношення цих світових валют перебуває в межах 1,15-1,18.

