Німеччина фіксує польоти дронів над стратегічними об’єктами, але через відсутність системи ППО поки не може їх збивати.

Німеччина визнала, що поки не може збивати дрони над своєю територією, пише Bild.

У Німеччині останніми днями зафіксували численні польоти дронів над стратегічними об'єктами, включно з верфями в Кілі, нафтопереробним заводом у Хайді, військовими об'єктами в Ростоку та підприємствами Airbus. У деяких випадках йшлося про групові польоти безпілотників, а сліди частини пристроїв ведуть до судна під іноземним прапором у Балтійському морі, що рухалося у бік Росії.

Водночас німецькі військові поки не можуть збивати дрони через відсутність повноцінної системи протидронної оборони та ризик для цивільних у разі падіння уламків. Систему ППО, розформовану ще 2010 року, доводиться фактично створювати наново.

Федеральний міністр внутрішніх справ Олександр Добриндт назвав ситуацію "тривожним сигналом". Прем'єр-міністр землі Шлезвіг-Гольштейн Даніель Гюнтер додав: "Польоти безпілотників у різних країнах ЄС спрямовані на створення невизначеності та дестабілізацію. Вони є інструментом гібридної війни".

На загрозу реагують і союзники: США направляють до Норвегії патрульні літаки P-8 Poseidon, щоб посилити контроль НАТО над повітряним простором Балтики.

Гібридна агресія Росії проти Європи

Раніше у CNN назвали три небезпеки гібридної війни Путіна проти Європи. За словами оглядача видання, Москва почала ескалувати гібридну агресію проти Європи лише після дуже дружнього візиту Путіна в Китай.

Натомість The New York Times розповіло, що буде, якщо Росія нападе на НАТО після України. Зазначається, що впродовж багатьох років Москва промацувала оборону НАТО за допомогою саботажу, кібератак і дезінформації, однак тепер Росія здійснює нахабніші методи.

