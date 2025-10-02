/ фото ua.depositphotos.com

Toyota Corolla за вісім місяців 2025 року опустилася на світовому ринку на другу позицію. Тепер лідером став автомобіль Toyota RAV4.

Детально ознайомитися з новим рейтингом можна на порталі Focus2Move

Нагадаємо, Toyota RAV4 - компактний повнопривідний автомобіль класу SUV, запущений у виробництво в Японії в 1994 році. Він був покликаний задовольнити споживчий попит тих, хто хоче мати авто, що поєднує в собі переваги позашляховиків і малих седанів. 

У травні 2025 року було офіційно представлено RAV4 шостого покоління. Кросовер створили на модернізованій платформі TNGA-K. Як повідомлялося, новинка вийде тільки у гібридних версіях (HEV та PHEV) з 2,5-літровим атмосферним двигуном та з електромеханічним варіатором eCVT.

Щодо інших моделей, то перш за все варто відзначити падіння продажів Tesla Model Y, яке продовжується вже досить тривалий час. Водночас класичний Ford F-Series продемонстрував помітне зростання. 

Загалом десятка найпопулярніших авто виглядає так: 

  • Toyota RAV4 (+1,1%);
  • Toyota Corolla (-8,8%);
  • Ford F-Series (+12,2%);
  • Tesla Model Y (-11,3%);
  • Honda CR-V (+1%);
  • Chevrolet Silverado (+6%);
  • Toyota Camry (+11,8%);
  • Hyundai Tucson (+3,2%);
  • Toyota Hilux (+0,8%);
  • Kia Sportage (-0,6%). 

Український авторинок – останні новини 

Минулого місяця лідерство на українському ринку нових автомобілів здобув електричний кросовер Volkswagen ID. UNYX – у вересні було продано 432 таких авто. На другому місці розташувався компактний кросовер-позашляховик Renault Duster, тоді як третє зайняв Toyota RAV4.

Загалом у вересні українці придбали понад 6,8 тисячі нових легкових автомобілів, що стало рекордом за останні 12 місяців.

