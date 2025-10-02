Електричний кросовер Tesla Model Y продовжує втрачати позиції.

Toyota Corolla за вісім місяців 2025 року опустилася на світовому ринку на другу позицію. Тепер лідером став автомобіль Toyota RAV4.

Детально ознайомитися з новим рейтингом можна на порталі Focus2Move.

Нагадаємо, Toyota RAV4 - компактний повнопривідний автомобіль класу SUV, запущений у виробництво в Японії в 1994 році. Він був покликаний задовольнити споживчий попит тих, хто хоче мати авто, що поєднує в собі переваги позашляховиків і малих седанів.

У травні 2025 року було офіційно представлено RAV4 шостого покоління. Кросовер створили на модернізованій платформі TNGA-K. Як повідомлялося, новинка вийде тільки у гібридних версіях (HEV та PHEV) з 2,5-літровим атмосферним двигуном та з електромеханічним варіатором eCVT.

Щодо інших моделей, то перш за все варто відзначити падіння продажів Tesla Model Y, яке продовжується вже досить тривалий час. Водночас класичний Ford F-Series продемонстрував помітне зростання.

Загалом десятка найпопулярніших авто виглядає так:

Toyota RAV4 (+1,1%);

Toyota Corolla (-8,8%);

Ford F-Series (+12,2%);

Tesla Model Y (-11,3%);

Honda CR-V (+1%);

Chevrolet Silverado (+6%);

Toyota Camry (+11,8%);

Hyundai Tucson (+3,2%);

Toyota Hilux (+0,8%);

Kia Sportage (-0,6%).

Український авторинок – останні новини

Минулого місяця лідерство на українському ринку нових автомобілів здобув електричний кросовер Volkswagen ID. UNYX – у вересні було продано 432 таких авто. На другому місці розташувався компактний кросовер-позашляховик Renault Duster, тоді як третє зайняв Toyota RAV4.

Загалом у вересні українці придбали понад 6,8 тисячі нових легкових автомобілів, що стало рекордом за останні 12 місяців.

