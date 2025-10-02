Toyota Corolla за вісім місяців 2025 року опустилася на світовому ринку на другу позицію. Тепер лідером став автомобіль Toyota RAV4.
Детально ознайомитися з новим рейтингом можна на порталі Focus2Move.
Нагадаємо, Toyota RAV4 - компактний повнопривідний автомобіль класу SUV, запущений у виробництво в Японії в 1994 році. Він був покликаний задовольнити споживчий попит тих, хто хоче мати авто, що поєднує в собі переваги позашляховиків і малих седанів.
У травні 2025 року було офіційно представлено RAV4 шостого покоління. Кросовер створили на модернізованій платформі TNGA-K. Як повідомлялося, новинка вийде тільки у гібридних версіях (HEV та PHEV) з 2,5-літровим атмосферним двигуном та з електромеханічним варіатором eCVT.
Щодо інших моделей, то перш за все варто відзначити падіння продажів Tesla Model Y, яке продовжується вже досить тривалий час. Водночас класичний Ford F-Series продемонстрував помітне зростання.
Загалом десятка найпопулярніших авто виглядає так:
- Toyota RAV4 (+1,1%);
- Toyota Corolla (-8,8%);
- Ford F-Series (+12,2%);
- Tesla Model Y (-11,3%);
- Honda CR-V (+1%);
- Chevrolet Silverado (+6%);
- Toyota Camry (+11,8%);
- Hyundai Tucson (+3,2%);
- Toyota Hilux (+0,8%);
- Kia Sportage (-0,6%).
Український авторинок – останні новини
Минулого місяця лідерство на українському ринку нових автомобілів здобув електричний кросовер Volkswagen ID. UNYX – у вересні було продано 432 таких авто. На другому місці розташувався компактний кросовер-позашляховик Renault Duster, тоді як третє зайняв Toyota RAV4.
Загалом у вересні українці придбали понад 6,8 тисячі нових легкових автомобілів, що стало рекордом за останні 12 місяців.