За словами "Друїда", росіяни намагаються покращити свої позиції на Харківщині.

Війна все більше переходить у режим віддаленого керування, тобто йдеться про відрізання супротивнику логістики та перехід на більшу кількість роботизованих систем. Про це розповів "Друїд", командир взводу безпілотних авіаційних комплексів батальйону оперативного призначення 13-ї бригади Національної гвардії України "Хартія", повідомляє "Еспресо".

За його словами, вони вже достатньо довгий час знаходяться у Харківській області.

"Ситуація така, що супротивник намагається покращити свої позиції, ми намагаємося виштовхувати його в бік кордону", - розповів військовослужбовець.

"Друїд" зауважує, що відбуваються спроби ворога пройти малими піхотними групами, знищувати позиції українських військ, артилерію, міномети та безпілотники.

"Тобто праця по нашій, скажімо так, по другій лінії, спроби завести свою піхоту на наші позиції, підійти до піхоти нашої. І всі ці спроби ми стараємося якомога швидше, ефективніше відбивати", - підкреслив він.

Військовослужбовець зауважив, що війна все більше і більше переходить в режим віддаленого керування.

"Тобто відрізання логістики супротивнику, перехід на більшу кількість роботизованих систем, не лише дрони в небі і дрони на землі, дуже активний розвиток наземних роботизованих комплексів, перехід логістики на них, збільшення кількості, оптоволоконних дронів, FPV", - сказав "Друїд".

Відповідно, йдеться і про збільшення кількості точкових ударів, на які не впливають системи радіоелектронної боротьби.

"Тобто загальна практика - це збільшення точності ударів саме дронами. Збільшення кількості задач саме для дронів різного формату. І зменшення, реальне зменшення ролі важкої броньованої техніки", - підкреслив командир.

Як повідомлялося, раніше в Україні представили керований штучним інтелектом багатофункціональний важкий наземний роботизований комплекс VATAG. Він має високу прохідність, сучасні системи управління та може виконувати повний спектр завдань на полі бою - від логістики та інженерних робіт до повноцінної участі у бойових операціях.

VATAG оснащений гібридною силовою установкою для тривалої автономності та здатний транспортувати понад дві тонни корисного вантажу.

Також стало відомо, що Україна отримає недорогі британські дрони-камікадзе з технологіями "Формули-1". Такі безпілотники поєднують у собі технології "Формули-1" та доступний цінник. Дрони мають бойове навантаження 10-20 кг, а заявлена дальність польоту становить близько 250 км з максимальною швидкістю близько 450 км/год.

