19-й пакет санкцій включає нові обмеження в енергетиці, фінансах і торгівлі.

Європейський Союз змінює підхід до санкційної політики проти Росії - замість поступових обмежень готуються радикальніші заходи. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після неформального саміту лідерів ЄС у Копенгагені.

"Настав час ще більше посилити тиск на Росію. Ми більше не пропонуємо поетапні санкції, а пропонуємо значно жорсткіші заходи — в енергетиці, фінансових послугах та торгівлі. І все це вже входить до 19-го пакета санкцій, який наразі обговорюється", — наголосила вона.

За словами фон дер Ляєн, пакет розроблено у координації зі США. Його планують ухвалити найближчим часом. Серед ключових пунктів:

Відео дня

зниження цінової стелі на російську нафту до 47,6 долара за барель;

обмеження роботи платіжної системи "Мир";

заборона експорту низки руд, металів, хімікатів і солей;

санкції проти 45 російських та іноземних компаній, які співпрацюють із воєнним сектором РФ.

Крім того, ЄС планує повністю відмовитися від російського СПГ до 2027 року та запровадити вторинні санкції проти третіх країн, які допомагають Кремлю обходити обмеження.

Санкції проти Росії - головні новини

Нагадаємо, що Європейський Союз готує новий пакет жорстких обмежень щодо Російської Федерації. Санкції торкнуться таких сфер російської економіки, як енергетика, фінанси та торгівля.

Як повідомляв УНІАН, 19-й пакет обмежень проти Росії також можуть доповнити пунктом про прискорення відмови Європейського Союзу від імпорту російського скрапленого газу на один рік.

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас вказала, що під обмеження також можуть потрапити компанії з Китаю.

Вас також можуть зацікавити новини: