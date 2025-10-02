Зазначається, що з 29 серпня золото подорожчало на 12%.

Аналітики Goldman Sachs Group, Inc. заявили, що у золота ще є потенціал для зростання. Дорогоцінний метал може перевищити попередній прогноз завдяки інтересу з боку приватних інвесторів.

Видання Bloomberg пише, що несподівано сильний приплив коштів у біржові фонди, забезпечені золотом, перевищив попередні очікування аналітиків.

Місяць тому експерти банку заявили, що золото може наблизитися до позначки в 5000 доларів за тройську унцію, якщо приплив коштів становитиме лише 1% від приватного ринку казначейських облігацій США.

З 29 серпня золото подорожчало на 12%, вийшовши з діапазону 3200-3450 доларів за унцію, в якому воно перебувало більшу частину другого і третього кварталів. Одним із каталізаторів стало те, що центральні банки можуть відновити прискорену купівлю золота після сезонного літнього затишшя, вважають аналітики, тоді як спекулятивні позиції пояснюють лише невелику частину останнього стрибка.

Останнім часом золото було одним з найприбутковіших основних сировинних товарів, подорожчавши цього року майже на 50% і перевищивши рекордний рівень 1980 року з поправкою на інфляцію. Зростання було викликане узгодженими покупками центральних банків і зниженням процентних ставок Федеральною резервною системою США.

У четвер, 2 жовтня, золото торгувалося за ціною близько 3865 доларів за унцію. Таким чином, 1 грам коштує 124,68 долара. Дорогоцінний метал підріс на тлі посилення побоювань щодо бюджету США і тиску на долар у зв'язку із зупинкою роботи уряду.

Ціни на золото - останні новини

30 вересня золото досягло нового історичного рекорду, піднявшись вище 3867 доларів за тройську унцію. Зростанню дорогоцінного металу сприяли побоювання щодо можливого зупинення роботи уряду США, а також загальноекономічна та геополітична невизначеність у світі.

Рекордні ціни на золото, які з початку поточного року зросли на 45%, підставляють плече економіці півдня Африки, багатого на корисні копалини. Так, за перші вісім місяців 2025 року експорт золота в злитках із Зімбабве подвоївся, досягнувши 2,75 мільярда доларів, оскільки гірники збільшили видобуток дорогоцінного металу.

