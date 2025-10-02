Також розглядається рішення про передачу ракет Tomahawk, які полегшили б ці удари.

Сполучені Штати нададуть Україні розвіддані для нанесення ударів по Росії з використанням ракет великої дальності, а також дозволять Києву атакувати енергетичну інфраструктуру в глибині території Кремля. Крім того, розглядається можливість відправки зброї в Україну, яка дасть змогу вразити більше російських цілей.

США також просять союзників по НАТО надати аналогічну підтримку, пише The Telegraph. Повідомляється, що Україна отримувала користь від американської розвідки впродовж усієї війни, проте Київ запросив додаткову допомогу для ударів по російських нафтопереробних заводах, трубопроводах і електростанціях, щоб позбавити Кремль життєво важливих доходів і нафти.

Президент США Дональд Трамп, своєю чергою, закликає європейські країни припинити закупівлі російської нафти в обмін на його згоду запровадити жорсткі санкції проти Москви.

За даними американських чиновників, схвалення передачі розвідданих відбулося незадовго до того, як Трамп припустив, що Україна може повернути собі всі землі, окуповані Росією. Це стало різким риторичним зрушенням на користь Києва.

"Після того як я побачив економічні проблеми, які війна спричиняє в Росії, я вважаю, що Україна за підтримки Європейського Союзу перебуває в становищі, коли може битися і виграти, повернувши всю Україну в її первинних кордонах", - написав тоді американський президент, незабаром після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

США також розглядають запит України про додаткову військову допомогу, включно з ракетами Tomahawk з дальністю дії 2 500 км, які здатні вражати Москву і значну частину Західної Росії.

Вперше США нададуть допомогу в українських ударах ракетами великої дальності по енергетичних цілях глибоко на території Росії, пише ЗМІ. Адже доходи від енергетики залишаються головним джерелом коштів Кремля для фінансування військових дій.

Раніше УНІАН повідомляв, що до Сенату США внесли резолюцію про щомісячне передання Україні $10 млрд активів РФ. Автором нової резолюції є сенатор-республіканець Джон Кеннеді, який представляє штат Луїзіана.

Крім того, ми також розповідали, чи ухвалив Трамп рішення про продаж ракет Tomahawk для України. За словами віцепрезидента США Джей Ді Венса, Росії варто "прокинутися і прийняти реальність".

