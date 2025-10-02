Також були удари по залізничній інфраструктурі прикордонних громад на півночі.

Вночі 2 жовтня армія РФ завдала дронового удару по Одесі, сталося влучання в залізничне депо, поранення отримав машиніст.

Як передає кореспондент УНІАН, повітряну тривогу на Одещині було об’явлено приблизно о другої ночі. Через деякий час у різних районах обласного центру було чутно вибухи тощо. Місцеві жителі повідомили, що бачать "велику пожежу".

Вранці віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба заявив, що ворог атакував, зокрема, "Укрзалізницю".

Відео дня

"Ще одна складна ніч для України. Масовані удари по Одесі та області, по Київщині – десятки дронів по мирних населених пунктах. Ворог бʼє й по Дніпропетровщині та Запоріжжю", - написав він у Telegram.

За його словами, сьогодні вночі росіяни завдали масованого обстрілу по депо "Укрзалізниці" в Одесі. В результаті, уламкові поранення отримав машиніст потяга, наразі йому надається вся необхідна допомога.

Також, зазначив посадовець, були удари по залізничній інфраструктурі прикордонних громад на півночі, зокрема в Конотопі. Поїзди зупинялись на безпечній відстані від зони уражень, станом на ранок – всі продовжили рух, контактна мережа заживлена.

За даними Кулеби, через атаку деякі потяги Чернігівського та Сумського напрямку прямують із затримкою.

За даними пресслужби Головного управління ДСНС в Одеській області, через удар зайнялася пожежа, яку вже ліквідовано. Крім депо, пошкоджено дах та скління приватного житлового будинку. За даними рятувальників, постраждалих двоє – чоловік у депо, а також людина у приватному будинку.

Пожежу гасили понад півсотні рятувальників, залучалось понад десять одиниць спецтехніки.

Удар по Одесі 27 вересня

Як писав УНІАН, 27 вересня армія РФ атакувала дронами залізничну інфраструктуру Одещини, внаслідок чого зафіксовані пошкодження. Тоді обійшлося без постраждалих серед залізничників та пасажирів. Усі пасажирські поїзди були зупинені на безпечній відстані від місць ударів. Водночас низка рейсів затрималась у дорозі. Серед них - поїзд №105/106 сполученням Одеса-Головна - Київ-Пасажирський, який запізнився майже на 4 години, а у зворотному напрямку Київ-Пасажирський - Одеса-Головна - на 3 години.

Вас також можуть зацікавити новини: