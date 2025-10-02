В РФ анонсували переговори зі США 'до кінця осені'

Москва підтвердила готовність до нового діалогу з Вашингтоном щодо України та ядерної угоди.

США та Росія проведуть новий раунд переговорів "до кінця осені". Сторони, зокрема, обговорюватимуть війну в Україні, повідомив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, передає Sky News.

Востаннє прямий діалог між сторонами відбувся у серпні на Алясці, коли президент США Дональд Трамп зустрівся з Володимиром Путіним. Тоді американський лідер запропонував організувати окрему зустріч за участі президента України Володимира Зеленського, однак ця ідея поки що не реалізована.

Перший раунд переговорів щодо України пройшов у Стамбулі ще в лютому.

Рябков також заявив, що Москва очікує відповіді від Дональда Трампа на пропозицію Путіна добровільно продовжити дію договору СНО-2010, якщо США зроблять аналогічний крок. Угода обмежує масштаби найбільших ядерних арсеналів світу, проте її термін дії спливає вже в лютому.

Переговори щодо війни - останні новини

Нагадаємо, що заява Рябкова прозвучала на тлі різкого розвороту президента США Дональда Трампа в бік України. Повідомлялося, щоТрамп готовий надати Україні гарантії безпеки. Станом на сьогодні усі деталі формату підтримки від США (backstop) невідомі. Утім, робота над гарантіями триватиме.

Президента України запитали, що вплинуло на зміну риторики Трампа щодо війни в Україні, Зеленський сказав: "Цей мій діалог з президентом Трампом. І я хочу, щоб він залишився між нами. Поки що не час".

