До кінця осені Мінфін планує оголосити конкурс з відбору радника з продажу пакетів акцій.

Кабінет міністрів ухвалив рішення про початок підготовки до продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків "Сенс Банк" та "Укргазбанк".

Як повідомили у Міністерстві фінансів, мета продажу - скорочення частки державної власності в банківському секторі та залучення коштів від продажу до державного бюджету.

Продаж акцій здійснюватиметься у три етапи:

підготовка пакета акцій до продажу;

проведення конкурсу;

укладення договору купівлі-продажу.

У пресслужбі нагадали, що зменшення частки держави в банківському секторі - одна з восьми пріоритетних операційних цілей Мінфіну Програми дій уряду.

Також у серпні цього року Рада з фінансової стабільності розглянула потенційні ризики продажу пакетів акцій цих банків для фінансової системи. За результатами обговорення було підтверджено, що продаж пакетів акцій цих банків не матиме негативного впливу на стабільність банківської системи.

До кінця осені 2025 року Мінфін планує оголосити конкурс з відбору радника з продажу пакетів акцій "Сенс Банк" та "Укргазбанк".

У серпні 2025 року стало відомо, що уряд зменшить частку держави у банківському секторі. Для цього готуються до продажу акції двох великих банків – "Сенс Банку" та "Укргазбанку", які зараз належать державі.

Зменшення частки держави у банківському секторі передбачено у Меморандумі про економічну та фінансову політику з МВФ.

Згідно з Програмою діяльності Кабінету міністрів, уряд встановив терміни приватизації "Сенс Банку" та "Укргазбанку". Старт процедури заплановано на 2026 рік. Зазначається, що приватизація має допомогти в розбудові конкурентного ринку та сприяти підвищенню ефективності банківської системи України.

