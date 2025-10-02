Ціна у понад пів мільярда доларів далеко не найвища.

Літаки дальнього радіолокаційного виявлення - це досить дороге задоволення, хоч їх і намагаються здешевити шляхом використання вже наявних серійних бортів.

Як зазначає військовий портал Defense Express, літаки ДРЛВ дають величезні можливості для своїх операторів. Утім, за це потрібно добре заплатити. Зокрема, як у випадку Південної Кореї, яка придбає такі літаки від L3Harris на додачу до своїх Boeing E-737.

Так, Агенція з оборонних закупівель (DAPA) Південної Кореї визначилася з майбутнім літаком ДРЛВ, який виготовить компанія L3Harris шляхом обладнання бізнес-джета Bombardier Global 6500 ізраїльською радарною системою EL/W 2085.

Відео дня

"І це досить витратна історія, бо за один такий доведеться заплатити понад пів мільярда доларів", - зауважили експерти.

Проєкт цієї закупівлі оцінюється корейцями у 3,1 трлн вон, або 2,2 млн доларів за чотири літаки. Водночас строки реалізації вказані аж до 2032 року, тобто доведеться зачекати.

Зазначається, що конкурентом тут виступав шведський Saab зі своїм GlobalEye, який відзначили за гарну ціну, що за відомою раніше інформацією складає близько 400 млн доларів. Утім, L3Harris вдалося вирватися вперед у категоріях придатності до місцевої експлуатації, локалізації та загальних витрат, включно з експлуатаційними.

"Тобто можна зробити висновок, що хоча за літак доводиться заплатити більше, можливо це дозволить зекономити кошти пізніше вже під час користування та адаптації. Ну і, звісно, залучення місцевої промисловості завжди позитивно впливає на сприйняття угод", - зазначають експерти.

Крім того, вони зауважили, що приблизна ціна у понад пів мільярда доларів порахована грубо та включає додаткові витрати. Водночас вона далеко не рекордна, адже американські E-7 спершу коштували 588 млн доларів за одиницю, а потім, станом на червень 2025 року, ця цифра виросла до 724 млн доларів.

"Отже, літаки ДРЛВ - це досить дороге задоволення, попри те, що їх і намагаються здешевити шляхом використання вже наявних серійних бортів. Водночас за таку ціну країни отримують великі можливості у виявленні та відстеженні повітряних та наземних цілей", - підкреслили експерти.

Так, зазначають вони, досить ймовірно, що це і вплинуло на Південну Корею, яка зараз вже використовує 4 E-7, який там називається Boeing E-737, з можливою закупівлею ще двох-трьох одиниць. Цілком імовірно, що додатково вони нічого не братимуть, задовольнившись економнішим варіантом від L3Harris.

"Щодо обладнання останньої, то мова йде про радарну систему EL/W 2085 від ізраїльської компанії IAI. Вона покладається на активну фазовану антенну решітку з оглядом аж на 360°, забезпечуючи дальність виявлення до 450 км та одночасне відстеження до 1000 цілей", - зауважили у Defense Express.

Росія відклала відновлення виробництва літаків ДРЛВ А-50

Як повідомлялося, раніше у Росії відклали відновлення серійного виробництва літаків ДРЛВ А-50. Рішення про їх серійне виробництво остаточно буде ухвалене після закінчення поточних дослідно-конструкторських робіт.

Наразі тривають випробування декількох бортових систем, тож поки вони не будуть відповідати необхідним стандартам продуктивності, плани виробництва залишатимуться у стані очікування.

Вас також можуть зацікавити новини: