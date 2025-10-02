США розглядають постачання цього озброєння для ударів по території Росії.

Президент Володимир Зеленський попросив у США постачання крилатих ракет "Томагавк" під час зустрічі з Дональдом Трампом на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Ця зброя може змінити хід війни, повідомляє The Telegraph.

За даними джерел, цей запит вже потрапив до офіційних обговорень у Вашингтоні.

"Кожна з крилатих ракет влучила в межах 30 см від місця, де мала влучити", — хвалився Дональд Трамп, згадуючи застосування "Томагавків" під час ударів по іранських ядерних об'єктах, що підтвердили супутникові знімки з місць ураження.

Невдовзі після публікації повідомлення віце-президент Джей Ді Венс підтвердив, що питання постачання розглядається: "Ми, безумовно, розглядаємо низку запитів від європейців".

За певних умов, якщо Трамп схвалить поставки, європейські уряди можуть оплатити ракети в рамках схеми, яку очолить НАТО.

Посланець президента США з питань України Кіт Келлог пішов далі, вказавши, що Києву може бути дозволено завдавати далекі удари по російській території:

"Використовуйте можливість ударити глибоко. Не існує таких речей, як святилища".

Про що йдеться технічно

"Tomahawk" — дозвукова крилата ракета, яку можна запускати з підводних човнів, кораблів, літаків або з землі; її дальність залежно від моделі може сягати до 2 500 км. Ракети літають на низькій висоті, ухиляючись від радарів, оснащені бортовими датчиками для уникнення перешкод і несуть боєголовки близько 450 кг, здатні руйнувати укріплені цілі, зокрема бункери.

Якщо Україна отримає "Томагавки", вона, ймовірно, спрямовуватиме їх на командні пункти, склади боєприпасів і військові виробничі майданчики в тилу Росії. Теоретично удари по таких цілях можуть уповільнити темпи наступу, ускладнити поповнення фронту й порушити командні структури противника.

Незважаючи на тактично потужні можливості ракети, аналітики сумніваються, що постачання Tomahawk саме по собі змінить стратегічний баланс.

"Путін думає, що перемагає, і єдине, що змінить ці розрахунки, — це шкода, завдана Росії, яка є достатньо руйнівною, щоб фактично становити загрозу його владі в Росії", — заявив сказав Кір Джайлз, старший консультант Chatham House.

За його словами, "все, що не є цим, — це лише частина ведення війни".

Доктор Сідхарт Каушал з аналітичного центру RUSI також звернув увагу на виробничі обмеження:

"Хоча Tomahawk — дорога ракета, справжнє питання щодо матеріалів полягає не в ціні, а у виробництві. США виробляють від 50 до 70 таких ракет на рік і витрачають сотні на Близькому Сході".

Чи отримає Україна "Томагавки"?

За даними західних ЗМІ, президент Володимир Зеленський під час спілкування з президентом США Дональдом Трампом на Генасамблеї ООН попросив для України далекобійні ракети Tomahawk.

Військовий експерт Олег Катков пояснив, що Tomahawk - це морська ракета корабельного базування, в тому числі призначена для підводних човнів. Але зараз її можливо запускати також з наземних пускових установок - США створили мобільні наземні стартові комплекси Typhon.

На сьогоднішній день наземні пускові установки для ракет Tomahawk є тільки у США та Великої Британії. Однак вони скоро можуть з’явитися у Філіппін та Німеччини, додав генерал Ігор Романенко.

