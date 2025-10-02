Філіппінські рибалки знову виявили підводний дрон біля Палавана, що підсилює напругу у Південнокитайському морі.

Філіппінська берегова охорона повідомила про нову знахідку китайського підводного дрона у водах поблизу острова Палаван. Пристрій завдовжки близько 3,5 м рибалки виявили 28 вересня та одразу передали владі, пише Business Insider.

"Ми високо оцінюємо швидкі дії місцевих рибалок, які повідомили про цю знахідку", – заявив комендант берегової охорони, адмірал Ронні Гіл Гаван.

За попередніми даними, дрон обладнаний зондом для вимірювання солоності, температури та глибини води, що використовується для океанографічного профілювання. Водночас маркування китайською мовою та конструкція пристрою вказують на його походження з Китаю.

Подібні дрони неодноразово виловлювали у філіппінських водах з 2022 року. У кількох випадках знайдені компоненти, зокрема SIM-карти China Telecom та обладнання від китайських оборонних підрядників, напряму пов’язували їх з Пекіном.

Нова знахідка відбулася на тлі зростаючої напруженості між Китаєм та Філіппінами через територіальні суперечки у Південнокитайському морі. Тут часто фіксують інциденти за участю кораблів обох країн.

"Ми послідовно закликали Китай дотримуватися міжнародних правил і підходити до цих питань професійно. Безрозсудна поведінка в морі може зрештою призвести до аварій", – заявив речник берегової охорони Джей Таррієла.

Інциденти Південнокитайському морі

Як повідомляв УНІАН, раніше через небезпечний маневр у Південнокитайському морі зіткнулися два кораблі берегової охорони Китаю, які намагалися перешкодити філіппінським риболовецьким судам.

Речник китайської берегової охорони Ган Ю заявив, що китайська берегова охорона змусила кілька суден філіппінської берегової охорони піти з вод поблизу мілини Скарборо після того, як вони "проігнорували неодноразові попередження китайської сторони та наполегливо втручалися у водний шлях".

