Продати долар можна в середньому за курсом 41,00 грн, а євро – 48,10 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 2 жовтня, знизився на 3 копійки – до 41,50 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,00 гривня за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 6 копійок і складає 48,77 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 48,10 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,30 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,21 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,80 грн/євро, а курс продажу - 48,65 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 2 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,22 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 8 копійок.

По відношенню до євро гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на середу установлено на рівні 48,37 гривні за один євро, тобто гривня втратила 7 копійок.

Долар 1 жовтня впав до тижневого мінімуму відносно основних валют. За даними Reuters, це пов'язано з припиненням роботи уряду США, що сколихнуло ринки та загрожує затримкою ключових даних щодо зайнятості, які вважаються вирішальними для політики Федеральної резервної системи.

