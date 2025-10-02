Він вважає, що в осінньо-зимовий період на ряді напрямків інтенсивність боїв зменшиться.

Досить ймовірно, що в осінньо-зимовий період росіянам доведеться частково відійти від Покровська (Донецька область).

Про це сказав речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро", підполковник Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що на сьогодні вкрай малоймовірно, що ворог може оточити Покровськ в найближчий час. "Якби могли, то вже б зробили. Зараз відбувається просочування в місто їх малих груп з околиць", - сказав Трегубов При цьому зазначив, це стане робити дещо складніше через декілька тижнів, оскільки восени опаде листя і не буде "зеленки", що давала ворогу можливість маскуватися. "А оскільки оточити місто не вдалося, то росіянам все ж може доведеться, принаймні, частково звідти відповзти", - наголосив речник ОСУВ "Дніпро".

За його словами, на фронті, коли опаде листя і тактика малих груп перестане бути ефективною, то тоді ворог може взяти певну паузу у веденні бойових дій, але не на всіх напрямках. При цьому додав, що ворог постійно перекидає війська вздовж лінії розмежування, але не підвозить їх з території РФ чи з окупованої частини України, що може бути свідченням того, що активність трохи згорнуть.

Трегубов вважає, що на стороні Добропілля і Дружківки можлива спроба росіян ще "потріпатися" і навіть збільшити інтенсивність наступальних дій. При цьому додав, що росіяни самі себе "підставили" біля Добропілля, заходячи в глибину наших позицій. "Це був великий ризик, котрий не справдився. Зібрана група пішла вперед і вперлася в ще одну лінію українських позицій і перетворилася на малу кишку, вхід в яку було частково перекрито українськими ударами, а потім це зосередження було розсічено на шматки і зараз донищується", - наголосив Трегубов . За його словами, це була авантюра, яка не спрацювала і, заледви, чи такий "дурний наказ" знову буде даний російським командуванням.

Він вважає, що Костянтинівка це один з тих напрямків, де росіяни можуть спробувати зберегти інтенсивність наступу в осінній період. При цьому додав, що від початку вони хотіли сунули з декількох боків, але оскільки Часів Яр "впав" лише в їх офіційних заявах, то ворог хоче наступати туди з Покровського напрямку.

Відповідаючи на запитання з приводу захоплення росіянами декількох населених пунктів на Дніпропетровщині, Трегубов зазначив, що це не основний напрямок, якщо порівнювати з Покровським, Добропільським, Лиманським. "Це спроба ворога постійно чинити тиск на українські території. Плюс це політична забава – спроба показати, що можливі заходи російських військ в інші області України", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, офіцер батальйону "Свобода" бригади Нацгвардії "Рубіж" Андрій Іллєнко зазначав, що літня наступальна кампанія РФ перейшла в осінню й битва за Донбас наразі знаходиться в розпалі.

Він зазначив, що Сили оборони контролюють цілу смугу потужних фортець-укріплень у Донецькій області, починаючи з Сіверська, Словʼянська, Краматорська, Дружківки, Костянтинівки й до Добропілля, Покровська, Мирнограда. При цьому додав, що ці фортеці, які ворог не може взяти всі ці три з половиною роки.

Іллєнко зазначив, що для росіян наступ у Донецькій області має як стратегічні, військові цілі, так і політичну мету на тлі їхніх вимог щодо перемирʼя.

