США можуть допомогти Україні бити по російській енергетиці.

Ціни на нафту зранку 2 жовтня зростають після падіння до п’ятимісячного мінімуму на тлі заяви про можливі санкції проти покупців російського "чорного золота" з боку країн "Великої сімки" (G7), повідомляє Reuters.

За даними порталу Іnvesting, станом на 10:32 за київським часом вартість нафти марки Brent зросла на 17 центів, до 65,52 долара за барель. Американська нафта марки WTI подорожчала на 19 центів, до 61,97 долара за барель.

Міністри фінансів країн G7 заявили 1 жовтня, що вони зроблять кроки для посилення тиску на Росію, націлившись на тих, хто продовжує збільшувати закупівлі російської нафти, а також на тих, хто сприяє обходу санкцій.

До того ж, американські чиновники підтвердили Reuters, що США нададуть Україні розвідувальні дані для глибоких ударів по російській енергетичній інфраструктурі. Українські удари підтримують зростання нафтових котирувань чи, щонайменше, стримують їх від більш глибокого падіння.

Крім цього, за словами трейдерів, збільшення попиту з боку Китаю, найбільшого в світі імпортера сирої нафти, також підтримує ціни на нафту, обмежуючи їхнє зниження.

Разом з тим, деякі аналітики пояснюють нинішнє зростання цін технічним відскоком після того, як Brent і WTI завершили торговельну сесію 1 жовтня на найнижчому рівні за 5 місяців.

"Інтерес покупців з'явився, коли WTI наблизилася до 60 доларів, тоді як підвищені геополітичні ризики і спекуляції щодо посилення санкцій проти російської нафти також надали підтримку", - головний стратег Nissan Securities Investment Хіроюкі Кікукава

Водночас, експерт додає, що зростання цін на нафту стримується завдяки очікуванню чергового збільшення видобутку сировини країнами ОПЕК+. До того ж шатдаун американського уряду "викликав занепокоєння щодо світової економіки".

Та й американські енергетичні дані теж не на користь нафтових цін. Управління енергетичної інформації США повідомило 1 жовтня, що запаси сирої нафти, бензину і дистилятів зросли минулого тижня, оскільки активність нафтопереробки і попит знизилися. Зазначається, що запаси сирої нафти зросли на 1,8 млн барелів - до 416,5 млн барелів.

Ціни на нафту та удари по Росії - останні новини

Ціни на нафту зранку 30 вересня продовжили падіння на тлі погодження Ізраїлем та США плану припинення війни в Газі.

Українські атаки на енергетичну інфраструктуру хоча і зменшують ресурси країни-агресорки на війну, але підтримують зростання чи стримують від більш глибокого падіння нафтові котирування. 27 вересня безпілотники СБУ зупинили роботу нафтоперекачувальної станції в Чуваській Республіці Росії. Джерело УНІАН у спецслужбі зазначає, що транспортування нафти через цю НПС внаслідок атаки було призупинено.

За день до цього українські безпілотники вчергове завітали на Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Внаслідок атаки на одній з установок виникла пожежа.

За підрахунками агентства кількісної інформації "Сіала", станом на 28 вересня на російських НПЗ простоювали 38% потужностей з первинної переробки нафти, що могли переробляти 338 тисяч тонн сировини на добу.

