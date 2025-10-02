Поки, за словами військового, літаки на півострові злітають цілодобово.

Наразі атаки, які завдаються по об’єктах РФ, що виробляють паливо для військових цілей, не позначились на підрозділах ворога, що дислокуються у тимчасово окупованому Криму. Однак дефіцит позначиться у майбутньому. Таку думку в ефірі телемарафону висловив речник ВМС ЗСУ, капітан 2 рангу Дмитро Плетенчук.

Військового запитали, чи впливає на ситуацію на півострові удари по російських НПЗ, що виробляють, зокрема паливо для окупаційної армії. За його словами, у противника є достатньо об’єктів в Криму, які вони ретельно захищають. Зокрема, там розташовано 5 аеродромів, вильоти з яких відбуваються цілодобово. Виходячи з того, що це відбувається, можна зробити висновок: авіаційного палива російській армії вистачає.

"Що стосується основних споживачів палива, кораблів, в першу чергу, тому, що там мова йде про тонни, вони знаходяться на материковій частині Російської Федерації. Й там менше проблем з цим. В сам Крим постачати складніше. Є, звісно, проблеми й з використанням залізниці, яку вони побудували по окупованих територіях півдня України в Крим. Там були ураження… На Кримський міст заїжджати цистернами вони теж не ризикують", - зазначив представник ВМС.

Відео дня

Водночас, за його даними, у Криму періодично паливо з’являється, але відчувається дефіцит. На думку Плетенчука, дефіцит відчуватиметься й у ворожих військах, бо, коли йдеться про падіння виробництва, це відображається на всіх галузях. Однак окупаційна влада, зауважив речник, вважає другорядною проблемою життя пересічних кримчан, зокрема, як вони заправлятимуть автівки тощо.

"Хоча, армія у них в пріоритеті", - підкреслив Плетенчук.

Також він розповів, як півострів захищається ворогом: "Щільність ППО у Криму там залишається доволі серйозною. Підтверджую, що ворог підтримує доволі високий рівень, не зважаючи на те, що там періодично можна бачити, як ці радіолокаційного огляду станції пошкоджуються, або знищуються. Проте для них все одно залишається пріоритетом захист військової інфраструктури у Криму, яка там доволі велика".

Росіяни поновили перекидання військових вантажів через Кримський міст - подробиці

Нагадаємо, раніше керівник Центру вивчення окупації України Петро Андрющенко повідомив, що російські окупанти поновили перекидання залізничною гілкою Кримського мосту вантажів військового призначення.

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук казав, що не може підтвердити цю інформацію. Однак припустив, якщо потяг пересувався, це могло бути паливо, яке у Криму зараз у дефіциті. За його словами, у Криму наразі дві основні проблеми – паливо та вода.

Вас також можуть зацікавити новини: