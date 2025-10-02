Це свідчить про технологічний прорив такої зброї.

Росія розпочала кампанію проти українських поїздів, атакуючи рухомий склад далеко за лінією фронту, аби посіяти паніку, завдати шкоди економіці та підірвати логістику. Про це заявили українські чиновники, передає The War Zone.

Останній удар було завдано у середу поблизу міста Бобровиця, що на Чернігівщині, близько за 160 км від російського кордону.

За інформацією ЗМІ, поїзд атакували дроном типу "Шахед", який навели за допомогою камери нічного бачення. На відео з місця події можна побачити, як дрони спершу вражають локомотив, після чого вагони.

"Нам усім дуже пощастило побачити роботу розумних дронів Збройних сил Росії на залізничному поїзді з обладнанням Збройних сил України, а також на паливних баках в районі Бобровиці, Чернігівська область. Дрони вразили свої цілі на ходу і уникнули українських літаків, що прикривали поїзд, не давши їм можливості збити їх", - похвалилися у російському Telegram-каналі "The_Wrong_Side".

Про використання "Шахедів" під час цієї атаки повідомляло й українське видання "Мілітарний". Як пише The War Zone, якщо ця інформація підтвердиться, то це буде ще одним технологічним проривом для цієї зброї.

"У березні 2024 року стало відомо, що Росія встановила камери та стільникові модеми на невеликій кількості дронів Shahed. Це, ймовірно, надало їм можливість проводити повітряну розвідку та надсилати зображення на батьківщину через українські бездротові мережі", - нагадали у публікації.

Попри заяви росіян про те, що вони вразили військову ціль, прокуратура Чернігівської області повідомила, що серед уражених під час атаки були вагони із зерном. За словами прокурорів, внаслідок ударів ніхто не постраждав, але 26 тисяч людей залишилися без світла, а потяги були затримані.

Попри те, що обидві сторони завдають ударів по залізничній системі одна одної з початку повномасштабного вторгнення, РФ посилила ці атаки з літа, розпочавши масовані удари безпілотниками великої дальності, повідомив для Reuters голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

За його словами, посилені атаки БпЛА уразили десятки залізничних підстанцій. Він наголосив, що таке значне зростання є результатом "різкого збільшення" кількості дронів дальної дії, які виготовляє військово-промисловий комплекс РФ.

"Раніше у них просто не було достатньо ресурсів для того, щоб один бойовий безпілотник, такий як Shahed, міг знищити локомотив. Тепер вони можуть дозволити собі використовувати Shahed для ураження окремих локомотивів, а не стратегічних цілей", - пояснив Перцовський.

Водночас міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявив, що російські обстріли залізниці "навмисно спрямовані на логістику та цивільну інфраструктуру України з метою посилення тиску на населення та економіку країни".

"Мета таких атак очевидна - ускладнити пасажирські та вантажні перевезення, порушити стабільну роботу транспорту та чинити додатковий тиск на населення і економіку", - сказав він.

Своєю чергою Україна також завдає ударів по російській залізниці. Зокрема партизани "АТЕШ" заявили, що здійснили диверсійний напад на поїзд, який знаходився за 800 км від України.

"Наш агент підпалив релейну шафу на залізничній ділянці між селищами Алтишево і Алатир у Чувашії. Це спричинило перебої в русі поїздів і затримку доставки боєприпасів та "Шахедів", які окупанти використовують для ударів по мирному населенню. Раніше ми вже наносили удари по цій логістичній ланцюзі в Мордовії", - розповіли партизани.

Російські обстріли залізниці - останні новини

Як писав УНІАН, вночі 2 жовтня ворог завдав масованого удару по Одесі, внаслідок чого сталося влучання в залізничне депо, поранення отримав машиніст.

За словами міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби, були удари й по залізничній інфраструктурі прикордонних громад на півночі, зокрема в Конотопі. Він наголосив, що через атаку деякі потяги Чернігівського та Сумського напрямку прямують із затримкою.

Також повідомлялось, що 25 вересня РФ атакувала Вінничину та Кіровоградщину, через що було знеструмлено частину міста та зупинено рух потягів. В "Укрзалізниці" додали, що внаслідок обстрілів було знеструмлено чотири дільниці, постраждалих немає, але є пошкодження інфраструктури.

