Державна компанія зазначає, що квитки можна придбати у касах.

Онлайн-сервіси "Української залізниці" стали тимчасово недоступними через технічний збій. Про це державна компанія повідомила у своєму Telegram-каналі.

"Тимчасово недоступні онлайн-сервіси компанії, зокрема застосунок для купівлі квитків та офіційний сайт. Найближчим часом роботу сервісів буде відновлено", – йдеться у повідомленні.

Державна компанія зазначає, що квитки можна придбати у касах.

Відео дня

В "‎Укрзалізниці"‎ не назвали причин збою – наразі невідомо, чи спричинений він технічною несправністю, чи, можливо, кібератакою.

Оновлено 14:02. В "Укрзалізниці" повідомили про відновлення роботи онлайн-сервісів компанії.

Сервіси "‎Укрзалізниці"‎ під атакою хакерів

Це не перший серйозний збій, який стався в роботі сервісів державної компанії в цьому році.

Нагадаємо, в березні стався масштабний збій, внаслідок чого не працював продаж квитків через застосунок та сайт, а також онлайн-сервіси замовлення послуг та довідкові послуги.

Пізніше стало відомо, що сервіси "‎Укрзалізниці"‎ зазнали масштабної хакерської атаки. До ліквідації її наслідків було залучено кібердепартамент СБУ.

Укрзалізниця – останні новини

Нещодавно росіяни атакували українську залізничну інфраструктуру, використовуючи модернізовані дрони типу "Шахед".

На думку фахівців, такі БПЛА дозволять окупантам атакувати рухомий склад далеко за лінією фронту. Останнє покликано посіяти паніку серед населення, завдати шкоди економіці, а також підірвати логістику.

Також росіяни посилили атаки залізничних підстанцій. Все це говорить про зростання можливостей російського ОПК щодо виробництва далекобійних ударних БПЛА.

Вас також можуть зацікавити новини: